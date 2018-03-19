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Материалы по теме:

Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.

«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные 

19 марта 2018, 12:27
На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир 

18 марта 2018, 11:33
Выборы президента России завершились в Самарской области

Выборы президента России завершились в Самарской области

В Самарской области завершились выборы президента России. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки, и там начался процесс подведения итогов народного волеизъявления.

По данным на 18:00 свои голоса на прошедших выборах отдали 60,09% избирателей. Это 1,46 млн. человек.  Более свежие цифры 

18 марта 2018, 08:25
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей в Самарской области отдала свои голоса на выборах президента России. По состоянию на 15:00 явка составила 49,23%, или 1,19 миллиона человек.

Наиболее активно голосуют жители Красноармейского и Пестравского районов — 74,97% и 74,92% соответсвенно. Самую низкую явку пока 

18 марта 2018, 05:41
Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать,  несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 

18 марта 2018, 02:26
Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат

Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат

Как уже писали СМИ, Дмитрий Хворостовский лечит рак в одной из клиник Лондона. Он проходит химиотерапию. Появилась информация, что состояние оперного певца начало улучшаться, например, у него нормализовалась координация движений, с которой были проблемы. Раньше Дмитрию было сложновато ходить.
16 июля 2015, 03:12
Самарская область на 92% исполнила все задачи, обозначенные в посланиях президента РФ и губернатора

Самарская область на 92% исполнила все задачи, обозначенные в посланиях президента РФ и губернатора

Из 220 мероприятий в течение 2014 года до конца доведены 202. Результаты этой работы обсуждалась на заседании регионального правительства. Самыми яркими событиями стали пуск станции метро "Алабинская", открытие мостового перехода "Кировский", ввод в эксплуатацию 14 детских садов. Правительство отчиталось и 
4 марта 2015, 06:58
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области на утро 15 сентября: лидирует Николай Меркушкин

Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области на утро 15 сентября: лидирует Николай Меркушкин

На сайте избирательной комиссии Самарской области сегодня, 15 сентября, появились предварительные результаты голосования по выборам губернатора.

По данным на 6:36 утра, Николай Меркушкин ("Единая Россия") лидирует с 91,38% голосов. Беспартийный выдвиженец от КПРФ Михаил Матвеев получил 3,92%, у лидера самарского реготделения 

15 сентября 2014, 06:50
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