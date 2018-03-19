Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель ЛДПР Владимир Жириновский — 6,02%. Картина по другим кандидатам выглядит следующим образом: Ксения Собчак — 1,99%, Григорий Явлинский — 1,10%, Борис Титов — 0,76%, Максим Сурайкин — 0,71%, Сергей Бабурин — 0,66%.
Явка на выборы в регионе составила 66,91%
Стоит отметить, что в целом по стране на 05:00 19 марта было обработано 97,9% избирательных бюллетеней. Кандидаты располагались в следующем порядке: Владимир Путин - 76,63% Павел Грудинин — 11,85%, Владимир Жириновский — 5,71%, Ксения Собчак — 1,64%, Григорий Явлинский — 1,02%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
|
Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений
Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.
«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные …
|
19 марта 2018, 12:27
|
На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина
Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир …
|
18 марта 2018, 11:33
|
Выборы президента России завершились в Самарской области
|
18 марта 2018, 08:25
|
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области
|
18 марта 2018, 05:41
|
Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России
Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать, несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 …
|
18 марта 2018, 02:26
|
Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат
|
16 июля 2015, 03:12
|
Самарская область на 92% исполнила все задачи, обозначенные в посланиях президента РФ и губернатора
Из 220 мероприятий в течение 2014 года до конца доведены 202. Результаты этой работы обсуждалась на заседании регионального правительства. Самыми яркими событиями стали пуск станции метро "Алабинская", открытие мостового перехода "Кировский", ввод в эксплуатацию 14 детских садов. Правительство отчиталось и …
|
4 марта 2015, 06:58
|
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области на утро 15 сентября: лидирует Николай Меркушкин
На сайте избирательной комиссии Самарской области сегодня, 15 сентября, появились предварительные результаты голосования по выборам губернатора.
По данным на 6:36 утра, Николай Меркушкин ("Единая Россия") лидирует с 91,38% голосов. Беспартийный выдвиженец от КПРФ Михаил Матвеев получил 3,92%, у лидера самарского реготделения …
|
15 сентября 2014, 06:50