Речь о муниципальных участках, которые переданы в аренду. В связи с проведением реформы МСУ, полномочия получили администрации внутригородских районов. При этом реальной власти они не имеют.
Вера Попова, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Самарской Губернской думы:
- Земля находится в распоряжении города. И даже выйдя на землю, инспектор, видя нарушения, например, что участок используется не по назначению или какие-то другие, не имеет право ни составить протокол, ни отправить дело в суд на расторжение договора аренды земельного участка. Мы сейчас внесли изменения - законодательно закрепили норму, что результаты проверки муниципального земельного контроля будут уходить в город распределителю земельного участка.
Эти поправки рекомендованы к принятию губернской думой в двух чтениях.
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