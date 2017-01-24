Депутаты губернской думы придумали, как давать многодетным семьям землю под ИЖС, даже если участков на всех не хватает "Хитрый" законопроект рассматривается областным парламентом. В случае отсутствия свободных земельных участков в районе или населённом пункте, предлагается выделять многодетным семьям территории, расположенные в соседних муниципальных образованиях.

То есть самарцам де-факто могут предоставить участки под ИЖС в Кинельском или Нефтегорском районах. …