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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
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Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей 19 августа в 18:00 на концерт «OPEN ОПЕРА», который состоится на площади Куйбышева.

Перед зрителями прозвучат из арии, дуэты и песни из  популярных классических произведений в исполнении ведущих солистов театра – 
15 августа 2018, 01:50
В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

У Российской  премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба 

15 августа 2018, 12:35
Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарская автоледи рассталась с солидной суммой денег из-за неосторожной езды. За год она накопила 36 штрафов на сумму в 23 тысячи рублей. Оплачивать их нарушительница не спешила, и материалы для взыскания передали судебным приставам.

Работники службы несколько раз приходили к женщине 

15 августа 2018, 10:56
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
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Правительство решило судьбу наследия мундиаля

Правительство решило судьбу наследия мундиаля

Правительство России утвердило концепцию сохранения наследия чемпионата мира по футболу. На ее реализацию хотят потратить более 16 млрд руб. Согласно документу, 7 из 12 стадионов, на которых проходили матчи мундиаля, будут переданы из федерального владения в собственность субъектов федерации. Речь 

8 августа 2018, 09:14
Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
Проваливших экзамен на профпригодность пошлют на пересдачу. Также может быть рассмотрен вопрос 

9 июня 2017, 11:06
В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд

В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд

В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте кабмина. Подобная информационная система должна повысить прозрачность госзакупок и снизить риски коррупции, поскольку в реестре будут введены 

10 февраля 2017, 03:48
В России утвердили новую форму стандартного трудового договора

В России утвердили новую форму стандартного трудового договора

Правительство утвердило новую форму стандартного трудового договора. Теперь с 1 января 2017 года контракты с работниками микропредприятий (со штатом до 15 человек и выручкой, составляющей без НДС не более 120 миллионов рублей в год) будут заключать по единому образцу. У 

31 августа 2016, 02:04
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