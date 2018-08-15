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Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
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15 августа 2018, 01:50
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В РПЛ может появиться стабилизационный фонд
У Российской премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба …
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15 августа 2018, 12:35
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Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения
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15 августа 2018, 10:56
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Правительство решило судьбу наследия мундиаля
Правительство России утвердило концепцию сохранения наследия чемпионата мира по футболу. На ее реализацию хотят потратить более 16 млрд руб. Согласно документу, 7 из 12 стадионов, на которых проходили матчи мундиаля, будут переданы из федерального владения в собственность субъектов федерации. Речь …
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8 августа 2018, 09:14
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Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность
Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
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9 июня 2017, 11:06
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В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд
В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте кабмина. Подобная информационная система должна повысить прозрачность госзакупок и снизить риски коррупции, поскольку в реестре будут введены …
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10 февраля 2017, 03:48
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В России утвердили новую форму стандартного трудового договора
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31 августа 2016, 02:04