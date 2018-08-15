Самарская автоледи рассталась с солидной суммой денег из-за неосторожной езды. За год она накопила 36 штрафов на сумму в 23 тысячи рублей. Оплачивать их нарушительница не спешила, и материалы для взыскания передали судебным приставам.

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