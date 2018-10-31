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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
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31 октября 2018, 02:23
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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Деньги на финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись
Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.
Напомним, ранее волейболисты обратились …
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31 октября 2018, 11:32
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Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как …
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26 октября 2018, 12:50
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Общественники заподозрили картельный сговор в Самаре
Информация о дорожном картельном сговоре в Самарской области передана в Следственный комитет и Генпрокуратуру России, сообщает Общероссийский народный фронт. Общественники просят федеральных силовиков наказать виновных. По данным активистов, картель из четырех компаний, самой известной из которых является ПСК "Волга", …
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23 октября 2018, 08:45
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В Самаре решают, что делать с вытрезвителями
Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров …
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19 октября 2018, 10:20
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За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%
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18 октября 2018, 09:27
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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»
Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами.
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3 октября 2018, 03:24