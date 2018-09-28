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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

В четверг, 27 сентября, самарские «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России, одержав победу над «Тамбовом». Матч завершился со счетом 2:1.

Гол был забит в первом тайме: на 37-й минуте Евгений Конюхов сумел справиться с ударом противника, мяч 
28 сентября 2018, 09:31
Самару на выходных захватят дожди

Самару на выходных захватят дожди

В выходные календарная осень окончательно установится в Самарской области: синоптики обещают осадки и прохладную погоду. По данным Приволжского УГМС, при прохождении фронтальных разделов циклонов в регионе будут выпадать небольшие и умеренные дожди. Местами усилится ветер. На территорию области будет поступать 
28 сентября 2018, 08:58
Перспективы развития ПАО

Перспективы развития ПАО "Кузнецов" обсудили в Москве

Глава региона провел встречу с генеральным директором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александром Артюховым и первым заместителем госкорпорации "Ростех" Владимиром Артяковым, на которой подробно обсуждались перспективы развития одного из крупнейших предприятий губернии — ПАО "Кузнецов". Это произошло в Москве, где Дмитрий 
28 сентября 2018, 08:22
В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель

В четверг, 27 сентября, произошла страшная авария на 40 километре трассы «Урал - Муханово» в Кинельском районе области. В 13:55 по неизвестной причине водитель иномарки «Рено» выехал на встречную полосу, где его легковушка попала под КАМАЗ. Удар был настолько сильным, 
27 сентября 2018, 08:11
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.

Смотрите 

27 сентября 2018, 12:32
Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до 
27 сентября 2018, 08:35
Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Треть жителей Самарской области — пенсионеры. На 1 июля этого года в регионе насчитывалось 986 тысяч человек, достигших пенсионного возраста. Интересно, что 22 % из них, то есть 213 тысяч самарцев, продолжают работать. По данным Самарастата, средний размер пенсий составляет 
26 сентября 2018, 05:16
Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре

Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре

В Самаре стартовал гарантийный ремонт Южного моста. Работы идут с учетом замечаний, поступивших от автомобилистов. Сейчас идет ремонт подходов к мостовому переходу на площади 400 кв.м. После этого подрядчик приступит к приведению в порядок деформационных швов. Эта стадия работ начнется 

26 сентября 2018, 03:25
В 2019 году россияне смогут распоряжаться накопительной частью своей пенсии

В 2019 году россияне смогут распоряжаться накопительной частью своей пенсии

В этот вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон об уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста и увольнение тех, кому осталось до заслуженного отдыха 5 лет. Наказание - штраф до 200 тысяч рублей и обязательные работы 
26 сентября 2018, 08:16
В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре объявлен повторный конкурс на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Подрядчика, который согласится выполнить работу за 236 тысяч рублей, ищет муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Напомним, первые торги, объявленные в августе, провалились. Ни одна компания не захотела 

20 сентября 2018, 09:51
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
До 1 сентября жителям трех районов Самары обещают вернуть горячую воду

До 1 сентября жителям трех районов Самары обещают вернуть горячую воду

К 1 сентября жителям Советского, Кировского и Промышленного районов Самары обещают вернуть горячую воду. Сейчас завершены  работы по перевороружению тепломагистрали на улице Ново-Вокзальной. Напомним, что ремонт проходил здесь на нескольких участках -  от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора. В 
31 августа 2018, 02:03
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