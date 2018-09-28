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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России
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28 сентября 2018, 09:31
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Самару на выходных захватят дожди
В выходные календарная осень окончательно установится в Самарской области: синоптики обещают осадки и прохладную погоду. По данным Приволжского УГМС, при прохождении фронтальных разделов циклонов в регионе будут выпадать небольшие и умеренные дожди. Местами усилится ветер. На территорию области будет поступать …
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28 сентября 2018, 08:58
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Перспективы развития ПАО "Кузнецов" обсудили в Москве
Глава региона провел встречу с генеральным директором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александром Артюховым и первым заместителем госкорпорации "Ростех" Владимиром Артяковым, на которой подробно обсуждались перспективы развития одного из крупнейших предприятий губернии — ПАО "Кузнецов". Это произошло в Москве, где Дмитрий …
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28 сентября 2018, 08:22
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В Самарской области КАМАЗ буквально расплющил такси: погиб водитель
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27 сентября 2018, 08:11
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В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей
В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.
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27 сентября 2018, 12:32
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Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам
С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до …
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27 сентября 2018, 08:35
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Пенсионеры составляют треть населения Самарской области
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26 сентября 2018, 05:16
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Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре
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26 сентября 2018, 03:25
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В 2019 году россияне смогут распоряжаться накопительной частью своей пенсии
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26 сентября 2018, 08:16
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В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву
В Самаре объявлен повторный конкурс на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Подрядчика, который согласится выполнить работу за 236 тысяч рублей, ищет муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Напомним, первые торги, объявленные в августе, провалились. Ни одна компания не захотела …
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20 сентября 2018, 09:51
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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До 1 сентября жителям трех районов Самары обещают вернуть горячую воду
К 1 сентября жителям Советского, Кировского и Промышленного районов Самары обещают вернуть горячую воду. Сейчас завершены работы по перевороружению тепломагистрали на улице Ново-Вокзальной. Напомним, что ремонт проходил здесь на нескольких участках - от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора. В …
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31 августа 2018, 02:03