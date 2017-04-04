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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля обнаружены тела двоих мужчин. Mercedes ML был припаркован в Ленинском районе, возле населенного пункта Развилка, сообщают сегодня российские СМИ.
Как было установлено, мужчины скончались от огнестрельных ранений примерно за десять часов до обнаружения их тел. 

4 апреля 2017, 11:30
Шефа самарского почтового отделения заподозрили в присвоении пенсий

Шефа самарского почтового отделения заподозрили в присвоении пенсий

Самарские следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника почтового отделения села Кротовка. Женщину подозревают в присвоении и растрате средств, предназначенных для выплаты пенсий. Ущерб превышает 28 тысяч рублей. Деньги должны были получить двое пенсионеров. По версии следствия, преступление 

3 апреля 2017, 02:02
Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподаватель одного из самарских университетов стал фигурантом уголовных дел по статьям «Взятка» и «Служебный подлог», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Заведующая учебной частью вуза была задержана в феврале после получения от студента 20 тысяч рублей.

Аналогичный факт получения 

31 марта 2017, 03:50
Житель Самарской области осужден за развращение пяти девочек

Житель Самарской области осужден за развращение пяти девочек

Суд города Жигулевска вынес приговор местному жителю, который признан виновным по делу о преступлениях сексуального характера в отношении детей. Согласно материалам уголовного дела, мужчина развращал несовершеннолетних девочек во возрасте от 11 до 15 лет на улицах города. По данным следователей, 

30 марта 2017, 12:56
ТоАЗ возобновил транзит аммиака по территории Украины

ТоАЗ возобновил транзит аммиака по территории Украины

«Тольяттиазот» заявил о возобновлении транзита аммиака по территории Украины. Как информирует пресс-служба компании, в настоящее время ТоАЗ и «Укрхимтрансаммиак» согласовывают параметры урегулирования спорных финансовых вопросов, связанных с уплатой тольяттинским заводом надбавки к тарифу, которую Высший административный суд Украины признал незаконной. 

13 февраля 2017, 04:35
Акционера

Акционера "Тольяттиазота" будут судить за попытку "рейдерского захвата" завода

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу в отношении Евгения Седыкина. По версии следствия, в 2015-ом году он попытался с помощью поддельных документов оформить на себя и подконтрольную ему компанию право собственности на 4 процента акций предприятия и 

3 февраля 2017, 04:32
Арбитражный суд отменил результаты нелегитимного собрания акционеров ТОАЗа

Арбитражный суд отменил результаты нелегитимного собрания акционеров ТОАЗа

Завершился очередной этап судебных разбирательств в рамках корпоративного конфликта вокруг АО "Тольяттиазот". Арбитражный суд Поволжского округа вынес решение по иску одного из акционеров общества Андрея Иванова.
Напомним, в июне прошлого года в Тольятти прошло сразу два годовых собрания держателей ценных 

2 февраля 2017, 05:38
В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций

В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций "Тольяттиазот"

Возбуждены сразу два уголовных дела в отношении директоров компаний «Контаз» и «Родничок». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер первой фирмы продал акции "Тольяттиазот" по заниженной стоимости и тем самым занизил сумму налогооблагаемой 

16 января 2017, 06:14
В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В самарском минстрое рассказали о визите силовиков

В министерстве строительства Самарской области сообщили, что в помещении ведомства находятся представители правоохранительных органов. Комментировать информацию об «обысках» в минстрое отказались.     

Напомним, ранее также сообщалось, что силовики наведались в офисы компании «С.и.т.и.», которая в том числе занимается 
24 ноября 2016, 01:11
Самара: обыски в минстрое

Самара: обыски в минстрое

В региональном минстрое и офисах компании «С.и.т.и», которая строит объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), идут обыски. Такая информация сегодня утром просочилась в электронные СМИ. Пока официально это не подтверждают ни в самом ведомстве, ни в следственном 

24 ноября 2016, 12:20
В Самаре прошли обыски по делу о мошенничестве форекс-дилеров

В Самаре прошли обыски по делу о мошенничестве форекс-дилеров

В разных регионах России прошли обыски в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров - Teletrade. В том числе в Самаре. Уголовные дела завели по статье «Мошенничество в крупном размере». По данным оперативников, в течение нескольких лет мошенники привлекали деньги 

17 июня 2016, 03:52
Следователи проводят обыски у депутата Михаила Матвеева и адвоката Андрея Соколова

Следователи проводят обыски у депутата Михаила Матвеева и адвоката Андрея Соколова

Сегодня утром к депутату губернской думы Михаилу Матвееву и адвокату Андрею Соколову пришли с обыском. Эту информацию они сами разместили в социальных сетях. Парламентарий сообщил в «Твиттере», что к нему в квартиру пытаются войти представители регионального Следственного комитета. Цитата: «Пришли 
5 апреля 2016, 10:05
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