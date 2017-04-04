На заводе «Тольяттиазот» проводятся следственные действия. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщил пресс-секретарь предприятия Дмитрий Масалитин. По его словам, в здании заводоуправления работают представители УБОП и Следственного комитета. Причиной визита стало уголовное дело об аварии, якобы имевшей место в январе 2016 года. «Мы не знаем, о чем идет речь, так как в январе 2016 года никаких технических проблем на заводе не было», - подчеркнул Масалитин. Работа заводоуправления блокирована.
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Самара: обыски в минстрое
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24 ноября 2016, 12:20
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