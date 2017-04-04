В региональном минстрое и офисах компании «С.и.т.и», которая строит объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), идут обыски. Такая информация сегодня утром просочилась в электронные СМИ. Пока официально это не подтверждают ни в самом ведомстве, ни в следственном …