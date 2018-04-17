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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в жилом доме на улице Алма-Атинской (Кировский район) загорелась квартира. Инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля. Пожар начался в 10:04, сообщили в региональном управлении МЧС. К месту происшествия направили четыре пожарные машины. Выяснилось, что загорелись домашние вещи на 

16 апреля 2018, 10:47
Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец 
13 апреля 2018, 03:11
Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Накануне вечером в Самаре частично выгорело здание у культурно-развлекательного центра «Звезда». В этом помещении 
10 апреля 2018, 11:49
Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

9 апреля в Тольятти был зафиксирован пожар. ЧП произошло на балконе дома №22 по улице 70 лет Октября. Двое детей, которых родители оставили одних, решили поиграть с огнем. Шалость едва не закончилась трагедией. Дым, поваливший с балкона, вовремя заметили соседи 

10 апреля 2018, 10:22
Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток

Потоп на Заводском шоссе в Самаре: дорога превратилась в каток

В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 февраля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как сообщают очевидцы в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», на Заводском шоссе прорвало водопровод.
 
«От Дипорта в сторону 
17 февраля 2018, 02:08
В Самаре в киоске «Шаурма» нашли подпольный игровой клуб

В Самаре в киоске «Шаурма» нашли подпольный игровой клуб

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр в киоске, расположенном в Куйбышевском районе. Игровой клуб выявили в торговом павильоне с вывеской «Шаурма», который находится на улице Утевской, около четвертого дома, рассказали в прокуратуре Самарской области. Сотрудники 

1 февраля 2018, 09:41
В Самаре завершен ремонт теплосети на Заводском шоссе

В Самаре завершен ремонт теплосети на Заводском шоссе

Ремонт теплосети на Заводском шоссе в Самаре завершен. Сварочные работы окончили в 11:40, началось заполнение трубопровода водой, после чего потребители начнут получать тепло по штатной схеме. Об этом сообщила пресс-служба «Предприятия тепловых сетей».

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник, 
24 января 2018, 12:29
В Самаре ремонт теплотрассы на Заводском шоссе продлили на 8 часов

В Самаре ремонт теплотрассы на Заводском шоссе продлили на 8 часов

В Самаре ремонт на месте повреждения теплотрассы на Заводском шоссе продлили почти на восемь часов. Во вторник, 23 января, в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда выявили два повреждения на теплосети диаметром 900 миллиметров. Потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. 
24 января 2018, 10:04
В Самаре произошла коммунальная авария - прорвало теплотрассу на Заводском шоссе

В Самаре произошла коммунальная авария - прорвало теплотрассу на Заводском шоссе

В Советском районе Самары произошла коммунальная авария. На Заводском шоссе прорвало теплотрассу. Повреждение на 900-миллиметровой трубе теплоснабжения выявили во вторник, 23 января. Инцидент произошел по адресу: Заводское шоссе, 5 «в». В ликвидации аварии принимают участие 35 человек. На месте работают 
23 января 2018, 02:28
К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные 
1 августа 2017, 07:32
Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Солнечной. Ларек с шаурмой взорвался и полностью сгорел.
По информации спасателей, сообщение о взрыве поступило сегодня в 8:37. На место выехали два пожарных расчета. За считанные минуты горение было ликвидировано, но пламя за это 

18 мая 2017, 11:22
Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

В Сети опубликована интерактивная карта, где указана средняя стоимость шаурмы в каждом регионе России. На основе этих данных составлен рейтинг по «Индексу шаурмы». Он показывает количество порций шаурмы в день, которое может купить себе житель каждого региона.

Для  вычисления 
29 марта 2017, 12:15
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