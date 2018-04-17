В Самаре ремонт теплотрассы на Заводском шоссе продлили на 8 часов В Самаре ремонт на месте повреждения теплотрассы на Заводском шоссе продлили почти на восемь часов. Во вторник, 23 января, в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда выявили два повреждения на теплосети диаметром 900 миллиметров. Потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. …