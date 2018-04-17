В Самаре на Заводском шоссе утром во вторник, 17 апреля, произошел пожар – загорелся ларек с шаурмой, сообщили очевидцы. В соцсетях появились фотографии и видео с места происшествия. Самарцы гадают, из-за чего мог загореться торговый павильон. Очевидцы отмечают, что во время пожара пахло «совсем не мясом», высказывались предположения о поджоге. Причину пожара и сумму ущерба предстоит установить специалистам.
«17 апреля в 8:02 по адресу: Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, произошел пожар. Горел торговый павильон на площади восемь квадратных метров. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 18 человек личного состава и пять единиц техники. Пожар локализован в 8:11, ликвидирован в 8:12», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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