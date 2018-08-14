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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

В понедельник днем, 13 августа, смертельное ДТП случилось под Самарой. В 13:05 41-летний водитель иномарки Geely ехал по дороге «подъезд к городу Оренбургу от М-5 «Урал» со стороны Самары». По предварительной информации, на 21 километре трассы автомобилист не сумел справиться 
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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В понедельник, 13 августа, произошла авария, в которой пострадал ребенок. Примерно в 15:30 на улице Вольской 29-летний водитель ехал на Hyundai Grand Starex со стороны улицы Александра Матросова в направлении Ново-Вокзальной. В районе дома № 61 по Вольской он сбил 
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Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Неплательщик из Самарской области погасил свою задолженность после того, как судебные приставы Сызрани выписали ему исполнительный сбор и арестовали машину. Приставы должны были взыскать с этого человека 108 тысяч рублей налогов. В отделе должник не появлялся, несмотря на вызовы, и 
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Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани

Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани

В понедельник, 13 августа, в Сызрани произошло столкновение трех машин. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Хвалынской около хлебокомбината. Легковушка «Лада Гранта» не успела притормозить у пешеходного перехода и протаранила остановившиеся «Ладу Калину» и Chevrolet Lacetti. Скорее всего, водитель 
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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».

«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается 
16 апреля 2018, 01:18
К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре

К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре

В Самаре предусмотрено более 101 миллиона рублей на установку к ЧМ-2018 дорожных знаков, которые после чемпионата уберут. Подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации ищет региональный минтранс. Помимо дорожных знаков, предусмотрена установка светофоров, ограждений, фан-барьеров, табло прибытия транспорта, 

13 апреля 2018, 10:13
Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
Стандарт регламентирует установку знаков направления размещения парковки. В ряде случаев, отмечают 

18 декабря 2017, 10:12
СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

В Российской Федерации габариты дорожных знаков нескоростной улично-дорожной сети станут меньше примерно в 2 раза. Речь идет об участках со скоростью движения до 60 км/ч. Об этом рассказывают «Известия».
По сведениям специалистов Росстандарта, в РФ разрешат размещать знаки размером до 

7 декабря 2017, 10:06
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