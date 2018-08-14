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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки
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14 августа 2018, 12:21
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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию
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14 августа 2018, 11:30
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Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто
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14 августа 2018, 10:27
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Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани
В понедельник, 13 августа, в Сызрани произошло столкновение трех машин. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Хвалынской около хлебокомбината. Легковушка «Лада Гранта» не успела притормозить у пешеходного перехода и протаранила остановившиеся «Ладу Калину» и Chevrolet Lacetti. Скорее всего, водитель …
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14 августа 2018, 09:41
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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру
Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».
«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается …
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16 апреля 2018, 01:18
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К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре
В Самаре предусмотрено более 101 миллиона рублей на установку к ЧМ-2018 дорожных знаков, которые после чемпионата уберут. Подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации ищет региональный минтранс. Помимо дорожных знаков, предусмотрена установка светофоров, ограждений, фан-барьеров, табло прибытия транспорта, …
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13 апреля 2018, 10:13
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Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях
О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
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18 декабря 2017, 10:12
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СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое
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7 декабря 2017, 10:06