|
Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?
О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч …
|
25 июля 2017, 09:01
|
Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды
Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, мужчина провел в лесном массиве около трех суток. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у него истощение …
|
22 июля 2017, 03:57
|
Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего
В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу …
|
22 июля 2017, 03:32
|
В Тольятти появился водопад
В паблике "Тольятти" показали "бурный водопад на улице Автостроителей". После прошедшего утром дождя она превратилась в самую настоящую горную реку с водопадом, "похлеще Ниагарского". Теперь улица Автостроителей - местная достопримечательность. Можно туристов звать и свадьбы сюда возить, иронизируют горожане в …
|
21 июля 2017, 09:04
|
На набережной появился двойник «Самара Арены»
Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.
Александр Филатов, зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « …
|
21 июля 2017, 07:57
|
Что угрожает самарцам на пляжах?
|
6 июля 2017, 05:50
|
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной
В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и …
|
16 июня 2017, 01:45
|
В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»
Сегодня, 11 июня, на Полевом спуске в Самаре начались мероприятия фестиваля «Волгафест», пишет 63.ru
На набережную горожане начали прибывать уже с 11:00. Организаторы установили сцену на площадке, с которой лестницы ведут на пляж. Самарцы заранее заняли зрительские места …
|
11 июня 2017, 06:37
|
Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре
|
13 апреля 2017, 10:43
|
Фото в блогах: возле стелы Самарского района образовалась черная дыра
В Самаре провалилась тротуарная плитка возле известной стелы Самарского района. Фотографии "вопиющего безобразия" выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Скорее всего, неизвестные умельцы просто положили плитку на старое, прогнившее основание. Стела находится на улице Главной, возле моста через …
|
31 марта 2017, 09:28
|
В блогах: новый провал на проспекте Ленина?
Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть …
|
22 февраля 2017, 06:36
|
В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу
В Самаре проложили новую теплотрассу на проспекте Ленина. После провала машин заменено 170 метров трубопровода диаметром 193 миллиметра, сообщили в компании «ПТС».
Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года возле дома №16 по проспекту Ленина. …
|
25 ноября 2016, 09:33