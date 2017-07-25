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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?

Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?

О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч 
25 июля 2017, 09:01
Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды

Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды

Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
 
По предварительной информации, мужчина провел в лесном массиве около трех суток. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у него истощение 
22 июля 2017, 03:57
Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу 
22 июля 2017, 03:32
В Тольятти появился водопад

В Тольятти появился водопад

В паблике "Тольятти" показали "бурный водопад на улице Автостроителей". После прошедшего утром дождя она превратилась в самую настоящую горную реку с водопадом, "похлеще Ниагарского". Теперь улица Автостроителей - местная достопримечательность. Можно туристов звать и свадьбы сюда возить, иронизируют горожане в 

21 июля 2017, 09:04
На набережной появился двойник «Самара Арены»

На набережной появился двойник «Самара Арены»

Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.

Александр Филатов,  зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « 

21 июля 2017, 07:57
Что угрожает самарцам на пляжах?

Что угрожает самарцам на пляжах?

В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти 

6 июля 2017, 05:50
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и 
16 июня 2017, 01:45
В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»

В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»

Сегодня, 11 июня, на Полевом спуске в Самаре начались мероприятия фестиваля «Волгафест», пишет 63.ru

На набережную горожане начали прибывать уже с 11:00. Организаторы установили сцену на площадке, с которой лестницы ведут на пляж. Самарцы заранее заняли зрительские места 
11 июня 2017, 06:37
Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошло коммунальное ЧП. По словам очевидцев, на тротуаре вдоль улицы Физкультурной образовался провал – из-под асфальта забил фонтан. В интернете появились фотографии с места аварии.

По данным теплоэнергетиков, зафиксировано повреждение теплотрассы. Сейчас яму 
13 апреля 2017, 10:43
Фото в блогах: возле стелы Самарского района образовалась черная дыра

Фото в блогах: возле стелы Самарского района образовалась черная дыра

В Самаре провалилась тротуарная плитка возле известной стелы Самарского района. Фотографии "вопиющего безобразия" выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Скорее всего, неизвестные умельцы просто положили плитку на старое, прогнившее основание. Стела находится на улице Главной, возле моста через 
31 марта 2017, 09:28
В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть 
22 февраля 2017, 06:36
В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу

В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу

В Самаре проложили новую теплотрассу на проспекте Ленина. После провала машин заменено 170 метров трубопровода диаметром 193 миллиметра, сообщили в компании «ПТС».

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года возле дома №16 по проспекту Ленина. 
25 ноября 2016, 09:33
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