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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Девять самарцев решили стать благобегунами

Девять самарцев решили стать благобегунами

Блогер Анна Носова рассказала, что решила стать благобегуном. То есть свои утренние пробежки превратить в благое дело и собрать денежные средства на лечение тяжелобольных детей. Проект организован совместно Русфондом и школой бега I Love Running. «Вчера я зарегистрировалась на 
11 августа 2017, 08:58
Фото в блогах: где Волга чище?

Фото в блогах: где Волга чище?

Блогер tornader поделился, как он утверждает, очень интересным и редким снимком. "Недавно "Яндекс" обновил изображения в своих картах. Самые последние были сделаны во время паводка. По моим оценкам, это начало июня 2017-го. На карте видно, что воды Самарки коричневые, 
10 августа 2017, 07:26
Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам

Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам

В паблике «Автостолица» соцсети «ВКонтакте» пожаловались, что рядом с тольяттинским торговым центром «Алтын» ночью постоянно собираются молодые любители громкой музыки, которую они включают в автомобилях. Эти «меломаны» уже очень долго отравляют жизнь горожанам, живущим поблизости. В ответ на просьбы 
10 августа 2017, 07:20
Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске

Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске

Хоккеисты тольяттинской молодежной команды «Ладья» стали победителями турнира команд МХЛ в Магнитогорске.
 
В финальном матче соперником волжан стали хозяева турнира – «Стальные Лисы». После двух периодов была ничья - 1:1.
 
Судьба матча решилась в третьем – автозаводцы забросили 

9 августа 2017, 07:07
Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

В среду, 9 августа, примерно в 8 часов утра в Тольятти произошло ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены.

Авария произошла на улице Северной. «Паз» съехал в кювет и воткнулся в световую опору. 
9 августа 2017, 11:12
У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

В Тольятти полицейские выявили производство контрафактных моторных масел. Незаконное предприятие было организовано на территории двух городских складов. Там изъяли 10 тысяч пластиковых канистр и около 300 бочек с маслом, а также конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками 

9 августа 2017, 10:14
Появилось фото раритетов, найденных на Самарке

Появилось фото раритетов, найденных на Самарке

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "речной эксклюзив без документов". Автор обнаружил в Самаре очень старые лодки. "Даже не знаю, остались ли сегодня в нашем городе мастера, которые смогли бы изготовить подобные деревянные лодки. Думаю, что нет, все-таки это ручная 
9 августа 2017, 09:31
Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?

Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?

Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал ролик, снятый над четвертой очередью набережной Волги, где сейчас проходит реконструкция. На кадрах, снятых с воздуха, видно, что продолжается покраска стелы «Ладья». Напомним, ранее стало известно, что сооружение будут перекрашивать. Всего обновят более 
7 августа 2017, 11:24
День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?

День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?

2 августа в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 87-й годовщине Воздушно-десантных войск.
2 августа 2017, 09:16
Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 

26 июля 2017, 08:02
Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе 
25 июля 2017, 11:05
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