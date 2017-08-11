Фото в блогах: где Волга чище? … Блогер tornader поделился , как он утверждает, очень интересным и редким снимком. "Недавно "Яндекс" обновил изображения в своих картах. Самые последние были сделаны во время паводка. По моим оценкам, это начало июня 2017-го. На карте видно, что воды Самарки коричневые,