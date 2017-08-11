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Девять самарцев решили стать благобегунами
Блогер Анна Носова рассказала, что решила стать благобегуном. То есть свои утренние пробежки превратить в благое дело и собрать денежные средства на лечение тяжелобольных детей. Проект организован совместно Русфондом и школой бега I Love Running. «Вчера я зарегистрировалась на …
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11 августа 2017, 08:58
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Фото в блогах: где Волга чище?
Блогер tornader поделился, как он утверждает, очень интересным и редким снимком. "Недавно "Яндекс" обновил изображения в своих картах. Самые последние были сделаны во время паводка. По моим оценкам, это начало июня 2017-го. На карте видно, что воды Самарки коричневые, …
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10 августа 2017, 07:26
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Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам
В паблике «Автостолица» соцсети «ВКонтакте» пожаловались, что рядом с тольяттинским торговым центром «Алтын» ночью постоянно собираются молодые любители громкой музыки, которую они включают в автомобилях. Эти «меломаны» уже очень долго отравляют жизнь горожанам, живущим поблизости. В ответ на просьбы …
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10 августа 2017, 07:20
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Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске
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9 августа 2017, 07:07
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Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены
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9 августа 2017, 11:12
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У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел
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9 августа 2017, 10:14
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Появилось фото раритетов, найденных на Самарке
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "речной эксклюзив без документов". Автор обнаружил в Самаре очень старые лодки. "Даже не знаю, остались ли сегодня в нашем городе мастера, которые смогли бы изготовить подобные деревянные лодки. Думаю, что нет, все-таки это ручная …
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9 августа 2017, 09:31
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Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?
Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал ролик, снятый над четвертой очередью набережной Волги, где сейчас проходит реконструкция. На кадрах, снятых с воздуха, видно, что продолжается покраска стелы «Ладья». Напомним, ранее стало известно, что сооружение будут перекрашивать. Всего обновят более …
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7 августа 2017, 11:24
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День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?
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2 августа 2017, 09:16
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Ладью на самарской набережной будут перекрашивать
Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 …
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26 июля 2017, 08:02
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Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги
В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе …
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25 июля 2017, 11:05