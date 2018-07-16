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"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом
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15 июля 2018, 11:00
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Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"
В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. …
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12 июля 2018, 11:35
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Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре
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12 июля 2018, 11:02
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Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»
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11 июля 2018, 01:30
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Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре
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11 июля 2018, 11:07
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Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре
Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
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11 июля 2018, 09:00
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50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой
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10 июля 2018, 12:29
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Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»
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6 июля 2018, 05:21