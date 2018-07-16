Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре



Как сообщают организаторы, с 6 по 19 августа в фестивале впервые будут участвовать иностранцы. Гости из Мексики, … В середине июля в губернской столице возобновится фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Работа волонтеров на время прекратилась из-за проведения ЧМ-2018.Как сообщают организаторы, с 6 по 19 августа в фестивале впервые будут участвовать иностранцы. Гости из Мексики,