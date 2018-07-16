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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Материалы по теме:

"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом

В воскресенье, самарские "Крылья Советов" провели свой третий матч на австрийском сборе. Они обыграли юношескую сборную Китая со счетом 4:1.

На 25 минуте матча прострел с фланга Георгия Зотова замкнул Денис Ткачук. Во втором тайме конкуренты волжан начали активно 
15 июля 2018, 11:00
Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона

Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"

В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. 
12 июля 2018, 11:35
Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре

Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре

Неизвестные украли щит с кнопкой вызова волонтеров на Полевом спуске к Волге. По сигналу с этой кнопки волонтеры помогали инвалидам спуститься к специальному пляжу. Теперь от щита осталось только основание. Организаторы проекта «Доступный пляж» уже восстанавливают объект. Они просят всех 
12 июля 2018, 11:02
Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Озвучены цены на билеты и абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов» в сезоне 2018/2019. Базовая стоимость клубного абонемента составит 4000 рублей. Для тех болельщиков, кто покупал их на прошлый сезон, действует скидка - им придется заплатить 3600 рублей. Пропускной документ 
11 июля 2018, 01:30
Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре

Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре

В середине июля в губернской столице возобновится фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Работа волонтеров на время прекратилась из-за проведения ЧМ-2018.

Как сообщают организаторы, с 6 по 19 августа в фестивале впервые будут участвовать иностранцы. Гости из Мексики, 
11 июля 2018, 11:07
Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре

Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
 
"Он презентовал им памятные медали, созданные специально к 
11 июля 2018, 09:00
50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

14 июля на Молодецком кургане пройдет экологическая акция. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В уборке от мусора на одной из самых известных точек региона примут участие волонтеры из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 50 человек.

Целью акции является 

10 июля 2018, 12:29
Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

За право провести матч Премьер-лиги на стадионе "Самара Арена" после окончания Мундиаля клубу "Крылья Советов" придется выкладывать немалые суммы -  по 5-7 миллионов рублей. Спортивный объект будет принадлежать компании "Спорт Ин" до 2019 года, пока не завершатся некоторые работы на 

6 июля 2018, 05:21
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