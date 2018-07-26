12
38
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b    888   d888    888            88888888888            888       888 
 8888b   888  d8888    888                888                888   o   888 
 88888b  888    888    888                888                888  d8b  888 
 888Y88b 888    888    888  888  888      888      888  888  888 d888b 888 
 888 Y88b888    888    888  `Y8bd8P'      888      888  888  888d88888b888 
 888  Y88888    888    888    X88K        888      888  888  88888P Y88888 
 888   Y8888    888    888  .d8""8b.      888      Y88b 888  8888P   Y8888 
 888    Y888  8888888  888  888  888      888       "Y88888  888P     Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

Во время чемпионата по футболу 2018 в Самаре 2700 жителей и гостей города получили медицинскую помощь. Более 90% пациентов врачи помогли на месте, в амбулаторных условиях, а остальных больных пришлось госпитализировать в соответствующие стационары. Эти цифры были озвучены в ходе 
25 июля 2018, 01:01
В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»

В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»

Во вторник, 24 июля, стартовали продажи билетов на матчи самарских «Крыльев Советов» на сезон 2018/19. Напомним, что новый сезон футболисты проведут на стадионе «Самара Арена». Приобрести абонементы пока можно в четырех точках: будут работать три кассы стадиона «Металлург» и одна 
24 июля 2018, 04:24
В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался 
24 июля 2018, 04:07
«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»

«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»

В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграют с футбольным клубом «Сызрань-2003». В понедельник, 23 июля, самарские футболисты собрались на клубной базе и начали подготовку к игре со столичным ЦСКА. Перед вечерней тренировкой они провели разминку в тренажерном зале и 
24 июля 2018, 01:56
В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев

В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев

В четвертый раз в самарские «Крылья Советов» вернулся 27-летний форвард Павел Яковлев. В понедельник, 23 июля, были подписаны все необходимые документы. Играть за команду он будет до конца сезона 2018/2019, а выступать ему предстоит под номером 91. Напомним, что спортсмен 
23 июля 2018, 09:51
Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца

Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца

В течение ближайших полутора месяцев чиновники окончательно решат, как в дальнейшем будет использоваться стадион «Самара Арена». За это время будет утверждена концепция применения наследия ЧМ-2018 в Самарской области. По словам главы региона Дмитрия Азарова, передача стадиона из федеральной в региональную 
23 июля 2018, 02:01
Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018

Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018

Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 
19 июля 2018, 04:32
Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»

Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»

Интрига сохранялась недолго: стало известно, кто будет титульным спонсором самарского футбольного клуба. Соглашение о сотрудничестве подписали «Крылья Советов» и букмекерская компания Parimatch. Агенство будет основным партнером клуба в 2018/2019 годах, а логотип бренда появится на форме команды в матчах российской 
18 июля 2018, 11:28
В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018

В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018

Тему мундиаля продолжают и в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами? "Неофициальные фесты были по всей стране - в Стерлитамаке, Севастополе, Рязани... Где-то собирались тысячи людей, где-то - лишь десятки. 
14 июля 2018, 07:53
Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным

Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным

Полицейские из российской столицы нашли британского болельщика, которого родственники искали по всей России. Мужчина жив и здоров, и сейчас находится в одной из столичных гостиниц.

"В полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Мортоном. В 
12 июля 2018, 10:42
Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

В воскресенье, 15 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева в Самаре будет в последний раз принимать гостей. В этот день закроются все фестивальные площадки FIFA в России.
15 июля на фан-фесте выступят D’Black Blues Orchestra и Дискотека Авария, сообщает в 
12 июля 2018, 12:05
Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре

Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре

Болельщик из Англии Дуглас Мортон пропал во время ЧМ-2018 в России. Он исчез 24 июня после игры между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде. 
 
"Мы просим всех следить за подданным Англии Дугласом Мортоном. В последний раз его видели в Самаре, 
11 июля 2018, 12:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх