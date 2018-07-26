|
2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики
|
25 июля 2018, 01:01
|
В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»
|
24 июля 2018, 04:24
|
В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток
После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался …
|
24 июля 2018, 04:07
|
«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»
|
24 июля 2018, 01:56
|
В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев
|
23 июля 2018, 09:51
|
Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца
В течение ближайших полутора месяцев чиновники окончательно решат, как в дальнейшем будет использоваться стадион «Самара Арена». За это время будет утверждена концепция применения наследия ЧМ-2018 в Самарской области. По словам главы региона Дмитрия Азарова, передача стадиона из федеральной в региональную …
|
23 июля 2018, 02:01
|
Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018
Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 …
|
19 июля 2018, 04:32
|
Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»
Интрига сохранялась недолго: стало известно, кто будет титульным спонсором самарского футбольного клуба. Соглашение о сотрудничестве подписали «Крылья Советов» и букмекерская компания Parimatch. Агенство будет основным партнером клуба в 2018/2019 годах, а логотип бренда появится на форме команды в матчах российской …
|
18 июля 2018, 11:28
|
В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018
Тему мундиаля продолжают и в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами? "Неофициальные фесты были по всей стране - в Стерлитамаке, Севастополе, Рязани... Где-то собирались тысячи людей, где-то - лишь десятки. …
|
14 июля 2018, 07:53
|
Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным
|
12 июля 2018, 10:42
|
Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре
|
12 июля 2018, 12:05
|
Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре
|
11 июля 2018, 12:38