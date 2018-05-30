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«Хор Турецкого» выступит на набережной в Самаре (6+)
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30 мая 2018, 02:32
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Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре
В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные …
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30 мая 2018, 12:02
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Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару
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30 мая 2018, 10:55
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Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре
В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. …
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29 мая 2018, 05:19
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К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева
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29 мая 2018, 04:10
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В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля
В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.
О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе …
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29 мая 2018, 03:28
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К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары
В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и …
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29 мая 2018, 01:38
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Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре
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4 апреля 2018, 07:02
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22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре
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3 апреля 2018, 02:07
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2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области
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2 апреля 2018, 02:55
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Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области
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2 апреля 2018, 11:19