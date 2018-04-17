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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Организацию 
7 февраля 2018, 09:52
В Самаре устранили аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В Самаре устранили аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В «Предприятии тепловых сетей» сообщили об устранении аварии в Кировском районе Самары, на улице Стара-Загора. В среду, 24 января, на тепломагистрали диаметром 1000 миллиметров было выявлено повреждение. Как уже сообщала «ТЕРРА», в зоне риска оказались около 70 домов. Потребителей 
25 января 2018, 09:41
В Самаре из-за аварии на теплотрассе 68 домов остаются в зоне риска

В Самаре из-за аварии на теплотрассе 68 домов остаются в зоне риска

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков сообщил об аварии на теплотрассе на улице Стара-Загоре. Он опубликовал фотографии с места происшествия. Коммунальное ЧП произошло около дома №230. Диаметр трубы - 1000 миллиметров.  

«Сделали переключение, но в зоне риска 
24 января 2018, 03:33
Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - 

5 декабря 2017, 01:01
Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
Сервис охватывает свыше 1000 столичных заведений. 

9 ноября 2017, 02:01
Самарский ледовый дворец сровняли с землей

Самарский ледовый дворец сровняли с землей

В Самаре завершился демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС на улице Молодогвардейской, сообщает подрядчик объекта -  группа «КрашМаш». При работах использовалась уникальная техника, аналогов которой крайне мало на территории России, утверждают в компании. Сейчас рабочие приступили к разборке 
6 октября 2017, 04:10
Помыл и продал: работник автомойки украл машину клиента

Помыл и продал: работник автомойки украл машину клиента

В автомойке на улице Уральской сотрудник похитил автомобиль клиента. Как выяснили полицейские, к которым обратился пострадавший,  владелец отечественного транспортного средства, оставил ключи в замке зажигания. 41-летний мойщик не смог преодолеть соблазн и уехал на машине. Во время поездки авто получило небольшие 

4 сентября 2017, 11:34
В Курумоче разрушат старый VIP-зал

В Курумоче разрушат старый VIP-зал

В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора 

28 июля 2017, 04:35
Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, ведомство наметило меры для снижения чрезмерно высоких цен в кафе в аэропортах.
Как сказал глава ФАС, его сотрудники внимательно проанализируют, какую долю в цене занимают интересы аэропортов. В частности, идет речь об 

14 июля 2017, 10:02
Самарский лёд оказался слишком крепок

Самарский лёд оказался слишком крепок

Работы по сносу самарского ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской, похоже, затягиваются. Тендер на выполнение работ перенесли – заявки будут принимать до 6 июля, а сам аукцион состоится 10 июля, сообщается на сайте ХК ЦСК ВВС. Это связано с устранением 

29 июня 2017, 07:06
В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента

В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента

25-летнего работника самарской автомойки подозревают в угоне иномарки у 52-летнего самарца. Молодого человека задержали за нарушение правил дорожного движения на улице Победы. Оказалось, что автомобиль принадлежит другому человеку.
22 ноября 2016, 03:02
Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой

Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой

Макдональдс вместо рынка. Администрация Самары решает, как поступить с ярмаркой у площади Кирова. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, рассматриваются два варианта. На территории могут разбить сквер, установить крупное заведение общепита и детские площадки, либо построить новый крытый рынок. 
26 мая 2016, 08:14
МЧС: Электроснабжение в Кировском районе Самары восстановили полностью

МЧС: Электроснабжение в Кировском районе Самары восстановили полностью

Вчера в Самаре была прекращена подача электроэнергии в Кировском районе. «В связи с аварией на Самарской ТЭЦ», - сообщил в «Твиттере» глава района Игорь Рудаков.

Сегодня, 7 апреля, в МЧС сообщили, что электроснабжение потребителей полностью восстановили.

«Для ликвидации 
7 апреля 2016, 09:01
В Самаре на автомойке по улице Коммунистической проводили азартные игры

В Самаре на автомойке по улице Коммунистической проводили азартные игры

В Ленинском районе Самары обнаружили нелегальное игорное заведение. По данным полиции, проведение азартных игр организовали на территории автомойки по улице Коммунистической. Следователи обнаружили в помещении «Авто63пилот» электронный терминал, с помощью которого по Интернету и осуществлялась незаконная игорная деятельность. Возбуждено уголовное 
19 августа 2015, 05:10
В Самаре пьяный работник автомойки угнал иномарку клиентки

В Самаре пьяный работник автомойки угнал иномарку клиентки

30-летняя автоледи заказала химическую очистку салона своей машины Hyundai Getz на автомойке на улице Мичурина. 
17 августа 2015, 09:15
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