В Самаре устранили аварию на теплосети на улице Стара-Загора сообщала «ТЕРРА», в зоне риска оказались около 70 домов. Потребителей … В «Предприятии тепловых сетей» сообщили об устранении аварии в Кировском районе Самары, на улице Стара-Загора. В среду, 24 января, на тепломагистрали диаметром 1000 миллиметров было выявлено повреждение. Как уже«ТЕРРА», в зоне риска оказались около 70 домов. Потребителей