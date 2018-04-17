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В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Организацию …
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7 февраля 2018, 09:52
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В Самаре устранили аварию на теплосети на улице Стара-Загора
В «Предприятии тепловых сетей» сообщили об устранении аварии в Кировском районе Самары, на улице Стара-Загора. В среду, 24 января, на тепломагистрали диаметром 1000 миллиметров было выявлено повреждение. Как уже сообщала «ТЕРРА», в зоне риска оказались около 70 домов. Потребителей …
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25 января 2018, 09:41
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В Самаре из-за аварии на теплотрассе 68 домов остаются в зоне риска
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24 января 2018, 03:33
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Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской
Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.
«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - …
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5 декабря 2017, 01:01
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Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года
До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
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9 ноября 2017, 02:01
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Самарский ледовый дворец сровняли с землей
В Самаре завершился демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС на улице Молодогвардейской, сообщает подрядчик объекта - группа «КрашМаш». При работах использовалась уникальная техника, аналогов которой крайне мало на территории России, утверждают в компании. Сейчас рабочие приступили к разборке …
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6 октября 2017, 04:10
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Помыл и продал: работник автомойки украл машину клиента
В автомойке на улице Уральской сотрудник похитил автомобиль клиента. Как выяснили полицейские, к которым обратился пострадавший, владелец отечественного транспортного средства, оставил ключи в замке зажигания. 41-летний мойщик не смог преодолеть соблазн и уехал на машине. Во время поездки авто получило небольшие …
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4 сентября 2017, 11:34
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В Курумоче разрушат старый VIP-зал
В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора …
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28 июля 2017, 04:35
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Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах
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14 июля 2017, 10:02
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Самарский лёд оказался слишком крепок
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29 июня 2017, 07:06
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В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента
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22 ноября 2016, 03:02
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Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой
Макдональдс вместо рынка. Администрация Самары решает, как поступить с ярмаркой у площади Кирова. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, рассматриваются два варианта. На территории могут разбить сквер, установить крупное заведение общепита и детские площадки, либо построить новый крытый рынок. …
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26 мая 2016, 08:14
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МЧС: Электроснабжение в Кировском районе Самары восстановили полностью
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7 апреля 2016, 09:01
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В Самаре на автомойке по улице Коммунистической проводили азартные игры
В Ленинском районе Самары обнаружили нелегальное игорное заведение. По данным полиции, проведение азартных игр организовали на территории автомойки по улице Коммунистической. Следователи обнаружили в помещении «Авто63пилот» электронный терминал, с помощью которого по Интернету и осуществлялась незаконная игорная деятельность. Возбуждено уголовное …
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19 августа 2015, 05:10
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В Самаре пьяный работник автомойки угнал иномарку клиентки
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17 августа 2015, 09:15