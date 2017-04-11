  • Новости
    \/news
    /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
  • Видео
    \/video
    /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
  • Передачи
    \/programs
    /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
  • Онлайн
    \/online
    /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
  • Партнеры
    \/air
    /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
  • Блоги
    \/blogs
    /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
  • О компании
    \/about
    /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Контакты
      \/contacts
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • История развития
      \/about\/history
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Награды
      \/about\/award
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
  • Реклама
    \/advert
    /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/nachali-unizhat-medsestru-pereklyuchilis-na-menya-rasskaz-izbitogo-vracha-i-video/11042017-1226
3
31
54
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.    d888              888                  .d88888b.  
           d88P  Y88b  d8888              888                 d88P" "Y88b 
           Y88b. d88P    888              888                 888     888 
 888  888   "Y88888"     888     .d88b.   88888b.   888  888  888     888 
 888  888  .d8P""Y8b.    888    d88P"88b  888 "88b  `Y8bd8P'  888     888 
 888  888  888    888    888    888  888  888  888    X88K    888 Y8b 888 
 Y88b 888  Y88b  d88P    888    Y88b 888  888 d88P  .d8""8b.  Y88b.Y8b88P 
  "Y88888   "Y8888P"   8888888   "Y88888  88888P"   888  888   "Y888888"  
                                     888                             Y8b  
                                Y8b d88P                                  
                                 "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Разрушается элитный дом в центре Самары: видео

Разрушается элитный дом в центре Самары: видео

В центре Самары, на улице Арцыбушевской, разрушается один из жилых домов, который когда-то имел статус элитного. В здании дала трещину несущая стена, из нее стали выпадать кирпичи. Полгода назад ответственные службы должны были провести строительную экспертизу и уже начать ремонт, 
11 апреля 2017, 04:56
На Ново-Садовой появится котлован: эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»

На Ново-Садовой появится котлован: эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»

В понедельник, 10 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» вышел эксклюзивный сюжет о строительстве самарского метрополитена. Журналисты ТРК «ТЕРРА» побывали на перекрытом участке улицы Ново-Садовой. Движение транспорта между Первомайской и Полевой планируют открыть осенью.

На Ново-Садовой появится котлован 
11 апреля 2017, 04:34
Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

В Интернете появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», главную городскую магистраль реконструируют вплоть до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега». Еще одна двухуровневая развязка построена на пересечении 

10 апреля 2017, 11:46
Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Сегодня в Промышленном районном суде Самары прошли прения по делу об избиении хирурга больницы им.Семашко Дмитрия Зарубина. Прокуратура предложила за причинение вреда средней тяжести отправить подсудимого Руслана Назаралиева за решетку на два года.

 

По версии следствия, в октябре прошлого года рано 

7 апреля 2017, 07:34
Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, 
7 апреля 2017, 05:45
В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача

В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача

Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я 
24 марта 2017, 04:03
В Самаре покупатель избил молотком продавца автомобиля

В Самаре покупатель избил молотком продавца автомобиля

35-летний житель Самары захотел продать свой автомобиль и оказался жертвой разбойного нападения, передает ГУ МВД по Самарской области. На его объявление, опубликованном в одном из интернет-порталов, откликнулся молодой человек. Продавец и покупатель договорились встретиться на улице Коммунистической, возле одного из 

19 февраля 2017, 03:01
В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

На днях в дежурную часть полиции Жигулевска поступило заявление о нападении от 31-летнего местного жителя. По словам обратившегося, его избил 49-летний сосед, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Участковые прибыли по указанному адресу. Вскоре выяснилось, что между мужчинами случился 

10 декабря 2016, 04:09
Следственный комитет проверит данные об избиении 8-летнего ребенка педагогом в Тольятти

Следственный комитет проверит данные об избиении 8-летнего ребенка педагогом в Тольятти

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Речь идет об обращении родителей второклассника одной из школ Автограда. Якобы 29 сентября ребенок не сумел дать ответ на вопрос классного руководителя. Учительница разозлилась, схватила 8-летнего мальчика за голову и ударила о парту. В 

28 октября 2016, 08:52
Лора из Сызрани подозревают в получении взятки

Лора из Сызрани подозревают в получении взятки

В отношении отоларинголога Сызранской центральной городской больницы, которого подозревают в получении взятки, завели уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По версии силовиков, врач получил от пациента деньги - 16 000 рублей, за что пообещал поместить того в 

7 июня 2016, 11:36
В Самарской области врач брал взятки за рентген вне очереди

В Самарской области врач брал взятки за рентген вне очереди

Самарские следователи завели уголовное дело на врача-рентгенолога городской больницы в Новокуйбышевске. Медика обвиняют в получении взятки.

В деле три эпизода. Согласно материалам уголовного дела преступления были совершены во второй половине августа. По версии следователей, суммы незаконного вознаграждения варьировались от 
9 октября 2015, 02:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна