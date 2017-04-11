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Разрушается элитный дом в центре Самары: видео
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11 апреля 2017, 04:56
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На Ново-Садовой появится котлован: эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»
В понедельник, 10 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» вышел эксклюзивный сюжет о строительстве самарского метрополитена. Журналисты ТРК «ТЕРРА» побывали на перекрытом участке улицы Ново-Садовой. Движение транспорта между Первомайской и Полевой планируют открыть осенью.
На Ново-Садовой появится котлован …
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11 апреля 2017, 04:34
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Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре
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10 апреля 2017, 11:46
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Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку
Сегодня в Промышленном районном суде Самары прошли прения по делу об избиении хирурга больницы им.Семашко Дмитрия Зарубина. Прокуратура предложила за причинение вреда средней тяжести отправить подсудимого Руслана Назаралиева за решетку на два года.
По версии следствия, в октябре прошлого года рано …
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7 апреля 2017, 07:34
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
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7 апреля 2017, 05:45
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В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача
Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я …
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24 марта 2017, 04:03
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В Самаре покупатель избил молотком продавца автомобиля
35-летний житель Самары захотел продать свой автомобиль и оказался жертвой разбойного нападения, передает ГУ МВД по Самарской области. На его объявление, опубликованном в одном из интернет-порталов, откликнулся молодой человек. Продавец и покупатель договорились встретиться на улице Коммунистической, возле одного из …
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19 февраля 2017, 03:01
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В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой
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10 декабря 2016, 04:09
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Следственный комитет проверит данные об избиении 8-летнего ребенка педагогом в Тольятти
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28 октября 2016, 08:52
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Лора из Сызрани подозревают в получении взятки
В отношении отоларинголога Сызранской центральной городской больницы, которого подозревают в получении взятки, завели уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По версии силовиков, врач получил от пациента деньги - 16 000 рублей, за что пообещал поместить того в …
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7 июня 2016, 11:36
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В Самарской области врач брал взятки за рентген вне очереди
Самарские следователи завели уголовное дело на врача-рентгенолога городской больницы в Новокуйбышевске. Медика обвиняют в получении взятки.
В деле три эпизода. Согласно материалам уголовного дела преступления были совершены во второй половине августа. По версии следователей, суммы незаконного вознаграждения варьировались от …
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9 октября 2015, 02:58