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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Почти 5 тысячам должников в Самарской области запретили садиться за руль

Почти 5 тысячам должников в Самарской области запретили садиться за руль

В минувшем году около 4 800 жителей региона лишились возможности садиться за руль своих автомобилей из-за ограничений, наложенных судебными приставами. Большая часть этих людей, около 3,5 тысяч, являются неплательщиками алиментов. 770 должников не собирались погашать штрафы суда за нарушения правил 

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Конкурсный управляющий требует аннулировать сделки «АвтоВАЗагрегата» на полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» требует аннулировать сделки по перечислению заводом более 550 млн рублей на счета «Новикомбанка», за полгода до остановки предприятия.

Речь идет об оспаривании 8 кредитных договоров, заключенных в первом полугодии 2015-го. Данная процедура позволит вернуть начисленные кредитной организации 

31 января 2018, 08:05
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит 
26 января 2018, 10:48
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
В Тольятти прекращено уголовное дело против экс-главы «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти прекращено уголовное дело против экс-главы «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти Комсомольский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия «АвтоВАЗагрегат» Виктора Козлова. В прошлом эта организация являлась одним из крупнейших поставщиков комплектующих для завода АвтоВАЗ, а сейчас находится на последней стадии банкротства. Козлова обвиняли в 
16 января 2018, 04:06
В Самаре работники СПЗ получили зарплату после вмешательства прокуратуры

В Самаре работники СПЗ получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Работникам Самарского подшипникового завода выдали заработную плату после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что 800 сотрудников СПЗ за октябрь не получили суммарно более 25 миллионов рублей. В отношении юрлица и его гендиректора возбуждены административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства», 

19 декабря 2017, 05:01
Самарская область: средняя зарплата стала ниже 30 000 рублей

Самарская область: средняя зарплата стала ниже 30 000 рублей

В Самарской области уменьшилась средняя зарплата. В октябре она составила 29 тысяч 567 рублей. Отметим, предыдущий показатель был выше 30 000 рублей. Общая задолженность по зарплате (без учета малого бизнеса) снизилась на три миллиона рублей (это почти 7 процентов) – до 
22 ноября 2017, 12:41
«АвтоВАЗагрегат» продадут по частям

«АвтоВАЗагрегат» продадут по частям

На имущество разорившегося «АвтоВАЗагрегата» цену скинут до минимума, говорится в сообщении единого федерального реестра сведений о банкротстве. Арбитражный управляющий предприятием с 14 ноября 2017 по 27 апреля 2018 года проведет торги по реализации конкурсной массы посредством публичного предложения. Подобные аукционы 

3 ноября 2017, 08:02
В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

Последние 36 производств по взысканию задолженности на сумму почти 870 тысяч рублей с одной из дочек "АвтоВАЗагрегата" завершили приставы Комсомольского района Тольятти.

Напомним, тольяттинское предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое ранее являлось одним из крупнейших поставщиков сидений на АвтоВАЗ, сейчас находится в последней стадии 

26 сентября 2017, 02:53
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