14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Отмечается, что этот вопрос постоянно находился на контроле главы региона.
Напомним, «Автовазагрегат» в свое время был одним из крупнейших поставщиков комплектующих для «АвтоВАЗа». В 2015 году работа предприятия была полностью остановлена. В октябре того же года началась процедура его банкротства.
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