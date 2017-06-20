В Самарском гарнизонном военном суде стартовало рассмотрение дела о нападении на семью начальника отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина. Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Полицейский с женой Екатериной приехал в свой дом в поселке Смышляевка. По версии следствия, четверо молодых людей заметили пару еще в Самаре, в одном из магазинов, и решили ограбить. Проследили за ними до дома, где напали на Вашуркиных, избили их и вынесли деньги и драгоценности на сумму более 41 тысяч рублей. Нашли служебное удостоверение, испугались и решили добить начальника полиции и его жену топором. От полученных травм женщина скончалась на месте, а Дмитрий потерял сознание. Уже утром он сам вызвал полицию.
На скамье подсудимых пятеро - Виталий Яранкин, Эрнст Яцуненко, Даниил Елтышев, Андрей Пермяков и Кристина Чистякова. Девушка скрывала преступников у себя дома.
Сегодня на заседании огласили гражданские иски потерпевших. Мама погибшей Екатерины Вашуркиной оценила моральный вред в 3 млн рублей, как и страж порядка. Кроме того, он потребовал от подсудимых возместить материальный ущер - 241 тысячу рублей.
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