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Материалы по теме:

В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

Полицейские из областной столицы разыскивают водителя, который 13 июня сбил ребенка в поселке Зубчаниновка и скрылся. Примерно в 15:40 около дома № 172 по улице Цеховой автомобилист, предположительно, на белом или светлом Lada Largus наехал на двухлетнего мальчика на правой 
14 июня 2019, 03:13
Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде. С 2015 года они не могли туда ездить, поскольку было предположение, что в отношении российских стражей порядка там могут совершить провокации или даже задержания на фоне 

14 июня 2019, 11:42
В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

До конца этой недели на перекрестке улиц Солнечной и Губанова в Самаре обещают установить пешеходные направляющие ограждения. По информации мэрии областной столицы, высота их составит 18 метров. Кроме того, сейчас на этом участке изменили режим работы светофоров. 

- Левоповоротное движение 
11 июня 2019, 04:25
«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка 
10 июня 2019, 08:53
Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок 
27 февраля 2019, 09:03
Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов

Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов

Экс-главврач Борской центральной районной больницы предстанет перед судом за мошенничество и подлог.

На протяжении двух лет злоумышленник каждый месяц отбирал у неимущих пациентов больницы – инвалидов и стариков – порядка 75% от их пенсии. В период с 2015 по 2017 год 

11 февраля 2019, 08:50
В блогах: «Кто доживет до пенсии?»

В блогах: «Кто доживет до пенсии?»

Блогер Антон Рубин в "ЖЖ"-сообществе samara_ru рефлексирует по поводу пенсионной реформы: «64 целых 34 сотых. Это в годах. Средняя продолжительность жизни мужчин в Самарской области. Это значит, что среднестатистический мужик не доживет до пенсии никогда. Никогда не отдохнет, не 
23 июня 2018, 07:43
Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек

Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек

Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной 
21 июня 2018, 09:42
Сегодня в Самаре открылись три новых стационарных поста полиции

Сегодня в Самаре открылись три новых стационарных поста полиции

Открытие новых павильонов для стражей порядка состоится сегодня, 25 декабря. Новый пост на Металлурге приедет открывать начальник УМВД России по Самаре Дмитрий Блохин (на фото). Стационарный пункт расположен неподалеку от парка 50-летия Октября на перекрестке улиц Советской и Юных Пионеров.
25 декабря 2015, 01:45
Знакомая пропавших девочек: «Они не были гулящими»

Знакомая пропавших девочек: «Они не были гулящими»

В Самарской области и в соседних регионах продолжаются поиски двух 16-летних школьниц Алены Косаревой и Елизаветы Васиной. Напомним, в ночь с 23 на 24 июля 2013 года девочки ушли из дома и не вернулись. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 

2 августа 2013, 01:29
В Самаре оскорбили 30 полицейских

В Самаре оскорбили 30 полицейских

В России растет число преступлений, совершенных в отношении полицейских. По словам начальника самарской полиции Дмитрия Блохина, столица 63-го региона - не исключение.

Дмитрий Блохин, начальник УМВД России по г. Самара:
- В этом году возбуждено порядка 30 уголовных дел, связанных с 

1 августа 2013, 05:52
Начальник самарской полиции: «Пропавшие школьницы легко сходились с малознакомыми людьми»

Начальник самарской полиции: «Пропавшие школьницы легко сходились с малознакомыми людьми»

В Самаре продолжаются поиски двух школьниц Алены Косаревой и Елизаветы Васиной, пропавших без вести на прошлой неделе. Напомним, в ночь с 23 на 24 июля 2013 года ушли из дома и не вернулись две 16-летние подруги. Следственный комитет возбудил уголовное 

29 июля 2013, 05:38
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