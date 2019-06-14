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В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал
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14 июня 2019, 03:13
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Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде
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14 июня 2019, 11:42
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В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной
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11 июня 2019, 04:25
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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре
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10 июня 2019, 08:53
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Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»
Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок …
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27 февраля 2019, 09:03
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Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов
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11 февраля 2019, 08:50
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В блогах: «Кто доживет до пенсии?»
Блогер Антон Рубин в "ЖЖ"-сообществе samara_ru рефлексирует по поводу пенсионной реформы: «64 целых 34 сотых. Это в годах. Средняя продолжительность жизни мужчин в Самарской области. Это значит, что среднестатистический мужик не доживет до пенсии никогда. Никогда не отдохнет, не …
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23 июня 2018, 07:43
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Петицию против повышения пенсионного возраста подписали более 2 млн человек
Петицию против повышения пенсионного возраста уже подписали больше двух миллионов человек. Обращение подготовило и разместило на сайте change.org общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Документ адресован президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В нем говорится, что после реформы, предложенной …
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21 июня 2018, 09:42
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Сегодня в Самаре открылись три новых стационарных поста полиции
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25 декабря 2015, 01:45
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Знакомая пропавших девочек: «Они не были гулящими»
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2 августа 2013, 01:29
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В Самаре оскорбили 30 полицейских
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1 августа 2013, 05:52
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Начальник самарской полиции: «Пропавшие школьницы легко сходились с малознакомыми людьми»
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29 июля 2013, 05:38
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