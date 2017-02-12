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Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара
В ряде открытых источниках утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.
Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня …
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12 февраля 2017, 05:35
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«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?
«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того …
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12 февраля 2017, 05:10
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Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани
Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.
Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. …
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10 февраля 2017, 12:57
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В Сызрани все антикафе выставили на продажу
Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».
Антикафе «Comix-Zone» находится в центре …
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9 февраля 2017, 11:26
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Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году
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25 января 2017, 01:09
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Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте
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19 января 2017, 12:14
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В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио
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29 декабря 2016, 04:04
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С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен
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27 декабря 2016, 06:21