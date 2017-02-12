В Сызрани все антикафе выставили на продажу пишет портал «КТВ Луч».



Антикафе «Comix-Zone» находится в центре … Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений,Антикафе «Comix-Zone» находится в центре