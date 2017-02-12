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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

В ряде открытых источниках утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.

Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня 
12 февраля 2017, 05:35
«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
 
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того 
12 февраля 2017, 05:10
Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.

Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

10 февраля 2017, 12:57
В Сызрани все антикафе выставили на продажу

В Сызрани все антикафе выставили на продажу

Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».

Антикафе «Comix-Zone» находится в центре 
9 февраля 2017, 11:26
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Российские эксперты составили список автомобилей, которые пользуются повышенным вниманием со стороны угонщиков. Эти данные были получены с учетом статистики  ГИБДД, а также российских страховых компаний.
В 2016 году чаще других угоняли такие модели, как Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia 

25 января 2017, 01:09
Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

По статистике, за минувший год только в Самаре было выписано 3 тысячи 288 протоколов за нарушения правил перевозки детей. В 2015-м таких фактов зафиксировано 2 тысячи 800. Сейчас во всех муниципалитетах региона проходят профилактические рейды, которые продлятся до 22 января.

19 января 2017, 12:14
В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио

В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио

На перекрестке Московского шоссе и улицы Киевской вместо предписаний и штрафов самарских автолюбителей ждали подарки от "Русского радио в Самаре", городской госавтоинспекции и загадки с поздравлениями от Деда Мороза со Снегурочкой. В преддверии Нового года подарочные сертификаты салонов красоты и 

29 декабря 2016, 04:04
С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года, все ввозимые в Россию автомобили должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАС. В экстренной ситуации она подает сигнал бедствия через спутники и сети GSM. Без выполнения этого требования таможеники не выдадут ПТС, а, значит поставить машину на 

27 декабря 2016, 06:21
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