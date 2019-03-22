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Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году
После сдачи в эксплуатацию Фрунзенского моста по нему будет организовано троллейбусное движение. Сейчас чиновники из городского департамента транспорта принимают меры, чтобы оно сохранилось на улице Главной, где располагается старый мост. Кроме того, в планах — восстановить движение трамваев до Хлебной …
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22 марта 2019, 03:16
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На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель
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22 марта 2019, 02:28
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Погибли трое: на трассе Ульяновск - Самара столкнулись грузовик и автобус
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22 марта 2019, 01:48
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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья
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22 марта 2019, 01:30
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В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой
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21 марта 2019, 08:42
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В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее …
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21 марта 2019, 08:11
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Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет
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21 марта 2019, 05:43
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Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве
Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.
В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания …
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20 марта 2019, 05:24
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Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу
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20 марта 2019, 03:02
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«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве
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18 марта 2019, 08:49
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Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником
Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
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15 марта 2019, 10:29
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов
В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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6 марта 2019, 02:23
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