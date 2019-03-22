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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году

Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году

После сдачи в эксплуатацию Фрунзенского моста по нему будет организовано троллейбусное движение. Сейчас чиновники из городского департамента транспорта принимают меры, чтобы оно сохранилось на улице Главной, где располагается старый мост. Кроме того, в планах — восстановить движение трамваев до Хлебной 
22 марта 2019, 03:16
На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель

На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель

В четверг, 21 марта, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал один человек. В 13:00 58-летний мужчина с солидным водительским стажем - 39 лет ехал на грузовике МАЗ. По предварительной версии полицейских, когда этот человек двигался по Южному шоссе со 
22 марта 2019, 02:28
Погибли трое: на трассе Ульяновск - Самара столкнулись грузовик и автобус

Погибли трое: на трассе Ульяновск - Самара столкнулись грузовик и автобус

В пятницу, 22 марта, в 07:45 произошла трагедия на 56 километре трассы «Ульяновск – Димитровград – Самара». Там столкнулись грузовик «Мерседес» и пассажирский автобус «Луидор», следовавший по маршруту «Ульяновск - Самара». Как сообщили в УМВД России по Ульяновской области, в 
22 марта 2019, 01:48
В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

Свыше 2 млн квадратных метров жилья в Самарской области сейчас находится в застройке. Это может помочь выполнить план по вводу жилья в 63-м регионе на 2019 год. Напомним, он составляет 2,7 млн квадратных метров. При этом за 2 месяца с 
22 марта 2019, 01:30
В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой

В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой

В четверг днем, 21 марта, в Самаре нашли тело Лины Сторожевой. Напомним, что девушка исчезла 14 октября прошлого года при загадочных обстоятельствах, ее безуспешно искали полиция и волонтеры. Перед исчезновением она попала на запись камеры видеонаблюдения, установленной у входа в 
21 марта 2019, 08:42
В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее 
21 марта 2019, 08:11
Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет

В четверг, 21 марта, в областной столице вынесли приговор 69-летней женщине, которавя выкинула с балкона четырехлетнюю девочку. Служители Фемиды признали ее виновной и назначили наказание - девять лет лишения свободы и один год ограничения свободы. Также суд частично частично удовлетворил 
21 марта 2019, 05:43
Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС» в мошенничестве

Прокуратура Сызрани заподозрила внешнего управляющего МУП «ЖЭС», назначенного в рамках дела о банкротстве, в совершении преступления по статье «Мошенничество». Злоупотребления были допущены при выставлении в январе счетов за тепло и горячую воду.

В квитанциях содержались дополнительная плата за подогрев воды без фактического оказания 

20 марта 2019, 05:24
Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Суд Безенчукского района рассмотрит уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, в феврале житель Безенчуксого района находился в гостях у своего знакомого в селе Калиновка. На встрече присутствовал житель села Потуловка. Мужчины внезапно поссорились, между ними вспыхнула драка, и 
20 марта 2019, 03:02
«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

В Тольятти возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителя одной из местных строительных фирм. Как сообщили в региональном Главке полиции, правоохранители обратили внимание на действия этого человека при оформлении договора продажи квартиры в 
18 марта 2019, 08:49
Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
 
Отметим, в декабре 2016 года Ленинский районный суд 
15 марта 2019, 10:29
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

- С февраля 2012 по сентябрь 2015 года подозреваемый не перечислял на расчетный счет ресурсоснабжающей организации деньги, поступившие от жителей многоквартирного 
6 марта 2019, 02:23
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