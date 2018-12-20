Самарский районный суд на два месяца арестовал начальника отдела главного следственного управления областного главка полиции Веру Рабинович. Напомню, она и двое посредников были задержаны в ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Курумоч" сразу же после получения суммы в 10 миллионов рублей. Как сообщает региональное управление следственного комитета, еще летом к потерпевшему по уголовному делу обратился некий гражданин с предложением передать Рабинович 20 миллионов рублей за направление этого дела в суд. При этом, посредник собирался 5 миллионов оставить себе, не сообщив об этом ни потерпевшему, ни сотруднице полиции. Мужчина согласился и 17 декабря в рамках «оперативного эксперимента» в кафе аэропорта Курумоч передал посреднику первую часть оговоренной суммы - как реальных денежных средств, так и в виде муляжа - всего 10 миллионов рублей. Тот, в свою очередь отдал 2,5 миллиона рублей другому посреднику, который и донес деньги Вере Рабинович. Между тем, как пояснили в следственном комитете, поскольку сотрудница полиции на самом деле не могла содействовать передаче дела в суд, речь идет не о взятке, а о мошенничестве в особо крупном размере.
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