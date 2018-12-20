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Материалы по теме:

Американского браконьера приговорили к принудительному просмотру мультика «Бэмби»

Американского браконьера приговорили к принудительному просмотру мультика «Бэмби»

К необычному наказанию приговорил суд жителя США Дэвида Берри-младшего. Мужчина попался на незаконном убийстве оленей. При этом животных браконьер истреблял исключительно ради головы, оставляя туши разлагаться в лесу.

В итоге, злоумышленник получил один год тюремного заключения. При этому мужчина 
18 декабря 2018, 02:54
Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

В Самаре завершился суд над местным жителем. По версии силовиков, 27 мая 41-летний мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что некий иностранец по имени «Камил» готовит теракт во время проведения игр ЧМ-2018 по футболу.

Сотрудники ФСБ быстро вычислили телефонного шутника. 

17 декабря 2018, 12:16
Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

В Самаре вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ. Его поймали на взятке. По версии следствия, он получил 400 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности фигуранта дела, находящегося в его производстве.

Предполагаемого злоумышленника 

2 ноября 2018, 05:55
Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

В Самарской области прошел суд над убийцей троих детей. По информации следствия, преступление было совершено 14 февраля этого года. 26-летний житель села Лозовка Кинель-Черкасского района Андрей Покровенков поссорился со своей женой на почве нехватки денег. В какой-то момент он решил 

1 ноября 2018, 02:18
Экс-главу самарского управления капстроительства задержали в Москве

Экс-главу самарского управления капстроительства задержали в Москве

В Москве задержали экс-главу самарского управления капстроительства Светлану Моравскую. Чиновница была этапирована в Самару и решением Октябрьского суда отправлена под домашний арест сроком на 2 месяца. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
27 октября 2018, 03:55
Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. 

17 октября 2018, 05:08
Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года 

16 октября 2018, 05:51
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