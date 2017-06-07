Начальником Самарской таможни назначен полковник Владимир Данченков. Глава Федеральной Таможенной службы России Владимир Булавин подписал соответствующий приказ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Контракт с новым начальником Самарской таможни заключен на три года, срок действия - с 15 июня. Ранее Владимир Данченков занимал должность замначальника Приволжского таможенного управления — начальника тыловой службы, а до этого служил начальником Балтийской таможни.
Напомню, что прежнего руководителя самарской таможни Вениамина Васильева в марте перевели в Москву. Он возглавил Центральную энергетическую таможню, в структуре которой 11 постов. После ухода генерала временно его обязанности исполняет бывший первый заместитель Виктор Никулин.
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