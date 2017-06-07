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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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Любишь петь и слушаешь радиостанцию "Русское Радио"?
Тогда сними на телефон видео о том, как ты подпеваешь звездам «Русского Радио», и прими участие в конкурсе #поюнарусском!
 
1. С 1 по 29 июня выложи видео в любой соцсети: «ВКонтакте», Facebook 

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22 марта 2017, 04:59
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