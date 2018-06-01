В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, которое затянулось на три года. Начат 8-й из 11 этапов надвижки пролета мостового перехода. В этом году из бюджета дополнительно выделят 700 миллионов рублей. Напомним, общая протяженность мостового перехода через реку Самару, на котором будет шестиполосное движение, составит 2,5 километра. Всего в 2018 году на проведение работ по строительству Фрунзенского моста направят около 3,5 миллиарда рублей, из которых почти 1,5 млрд - из федерального бюджета, еще 2 млрд - из областного. Сдача объекта запланирована на 2019 год.
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