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Материалы по теме:

Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями 

22 мая 2018, 07:40
Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Для развития области нужно поднять на принципиально новый уровень инфраструктурную насыщенность. В этом году мы должны начать строительство магистрали «Центральная». К 2020 нужно сдать Фрунзенский мост. Об этом во вторник, 10 апреля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в 
10 апреля 2018, 01:04
Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными 

6 апреля 2018, 12:05
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
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