Над штатом Висконсин очевидцы засняли «застывший» НЛО … В США случайные свидетели сняли на видео НЛО, который «застыл» в небе над одним из городов в штате Висконсин. Запись выложили на канале в YouTube в свободном доступе и сейчас ее активно обсуждают пользователи. По словам специалистов, в местечке появления