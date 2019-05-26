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В Самаре открылось енотокафе
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26 мая 2019, 01:37
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ТЕРРА стала победителем 26-го фестиваля самарской прессы
Сегодня, 25 мая, в самарском Струковском саду прошел традиционный Фестиваль Прессы. Организатор, самарское региональное отделение Союза журналистов Самарской области, отметил лучшие средства массой информации региона.
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25 мая 2019, 07:09
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»
25 мая 2019 года в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI фестиваль журналистики «Пресса-2019».
В этом году Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара. В мероприятии …
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24 мая 2019, 01:39
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В столице губернии начался фестиваль «Самарское знамя»
В областном центре стартовал фестиваль «Самарское знамя». Мероприятие посвящено событиям освободительного движения болгарского народа против турецких завоевателей во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда самарцы вместе со всей страной оказали поддержку дружественному народу и вручили в дар боевое знамя, изготовленное …
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18 мая 2019, 12:54
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Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019
Региональный этап одного из самых престижных в России конкурса красоты состоится 15 мая в самарском ресторане "Mr. Hadson на набережной". Именно там победительнице отборочного конкурса вручат корону, которая позволит ей отправиться представлять наш город в Москву на грандиозный Всероссийский финал.
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12 мая 2019, 08:18
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Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России
Самара и Тольятти попали в ТОП-15 самых бедных городов России. Рейтинг опубликовало агентство ZOOM MARKET. При ранжировании жителей 24 российских городов попросили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале, и на основании полученных данных сформировали список. Самыми бедными стали Саранск, …
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30 апреля 2019, 03:17
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«Оставил черный след»: в Самарской области засняли загадочный летающий объект
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19 апреля 2019, 11:22
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«Метеорит или инопланетяне?»: в Сети опубликовали видео таинственных вспышек в Самарской области
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7 апреля 2019, 09:52
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Губернатор Дмитрий Азаров выступит с Посланием к жителям области
В среду, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. Мероприятие состоится в 12:00 в конференц-зале правительства на улице Молодогвардейской. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте регионального правительства.
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25 марта 2019, 10:19
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Гендиректор «Т Плюс» Денис Паслер стал губернатором Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области назначен гендиректор «Т Плюс» Денис Паслер. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на сайте главы государства. Такое решение принято в связи с заявлением прежнего губернатора 56-го региона Юрия Берга о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Паслер будет …
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21 марта 2019, 03:30
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»
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12 февраля 2019, 05:23
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Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"
Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, …
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6 февраля 2019, 08:46
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Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал пресс-конференцию. В зале присутствуют представители более сотни региональных СМИ.
12:22 - Глава региона начал с подведения итогов года, в первую очередь с проведения выборов президента России. Явка была на уровне среднероссийской, количество жалоб значительно снизилось.
12:25 …
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18 января 2019, 12:37
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Фестиваль 404 прошел в Самаре
После четырехлетнего перерыва легендарный IT-фестиваль «404» снова вернулся в Самару. В этом году мероприятие стало одним из самых крупных за всю историю проведения — только участников собралось более 1000 человек. Организаторы связывают это с появлением шести новых образовательных потоков. Помимо …
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8 октября 2018, 06:10
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«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе
В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru
«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было …
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17 июня 2018, 12:40
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Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»
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28 мая 2018, 02:30
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Над штатом Висконсин очевидцы засняли «застывший» НЛО
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21 мая 2018, 11:09
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В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк
В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский …
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16 мая 2018, 04:35
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ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"
В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка …
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27 мая 2017, 03:18
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