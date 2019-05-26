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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 24.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре открылось енотокафе

В Самаре открылось енотокафе

Историю создания кафе не для традиционно, как это бывает, с кошками, а с енотами в антураже, рассказала его хозяйка Татьяна Артемьева:

- Все основано на грустном моменте. Убежал у друга в городе Ейск енот, наш самарский енот Кокос. Три 
26 мая 2019, 01:37
ТЕРРА стала победителем 26-го фестиваля самарской прессы

ТЕРРА стала победителем 26-го фестиваля самарской прессы

Сегодня, 25 мая, в самарском Струковском саду прошел традиционный Фестиваль Прессы. Организатор, самарское региональное отделение Союза журналистов Самарской области, отметил лучшие средства массой информации региона.
 
Двадцать шестой Фестиваль открыли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, 

25 мая 2019, 07:09
Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»

Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»

25 мая 2019 года в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI фестиваль журналистики «Пресса-2019».

В этом году Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара. В мероприятии 

24 мая 2019, 01:39
В столице губернии начался фестиваль «Самарское знамя»

В столице губернии начался фестиваль «Самарское знамя»

В областном центре стартовал фестиваль «Самарское знамя». Мероприятие посвящено событиям освободительного движения болгарского народа против турецких завоевателей во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда самарцы вместе со всей страной оказали поддержку дружественному народу и вручили в дар боевое знамя, изготовленное 
18 мая 2019, 12:54
Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019

Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019

Региональный этап одного из самых престижных в России конкурса красоты состоится 15 мая в самарском ресторане "Mr. Hadson на набережной". Именно там победительнице отборочного конкурса вручат корону, которая позволит ей отправиться представлять наш город в Москву на грандиозный Всероссийский финал.
12 мая 2019, 08:18
Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России

Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России

Самара и Тольятти попали в ТОП-15 самых бедных городов России. Рейтинг опубликовало агентство ZOOM MARKET. При ранжировании жителей 24 российских городов попросили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале, и на основании полученных данных сформировали список. Самыми бедными стали Саранск, 

30 апреля 2019, 03:17
«Оставил черный след»: в Самарской области засняли загадочный летающий объект

«Оставил черный след»: в Самарской области засняли загадочный летающий объект

В четверг, 18 апреля, в 20:20 очевидцы заметили в Самарской области удивительный летающий аппарат, похожий на самолет. Он сменил траекторию и оставил в небе черный след. Необычное явление в небе над Волгой заснял самарец Федор Трушин.
 
- Видел какое-то черное 
19 апреля 2019, 11:22
«Метеорит или инопланетяне?»: в Сети опубликовали видео таинственных вспышек в Самарской области

«Метеорит или инопланетяне?»: в Сети опубликовали видео таинственных вспышек в Самарской области

В Сети появилось видео странных, ярких вспышек над Самарой. В субботу поздно вечером, 6 апреля, в районе 22:00 жители столицы 63-го региона видели в небе две яркие вспышки, а затем раздался грохот. Необычное явление заметили люди в разных районах Самары: 
7 апреля 2019, 09:52
Губернатор Дмитрий Азаров выступит с Посланием к жителям области

Губернатор Дмитрий Азаров выступит с Посланием к жителям области

В среду, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. Мероприятие состоится в 12:00 в конференц-зале правительства на улице Молодогвардейской. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте регионального правительства.
 
 
 
 
 
 
25 марта 2019, 10:19
Гендиректор «Т Плюс» Денис Паслер стал губернатором Оренбургской области

Гендиректор «Т Плюс» Денис Паслер стал губернатором Оренбургской области

Врио губернатора Оренбургской области назначен гендиректор «Т Плюс» Денис Паслер. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на сайте главы государства. Такое решение принято в связи с заявлением прежнего губернатора 56-го региона Юрия Берга о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Паслер будет 

21 марта 2019, 03:30
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в фестивале «Мир гитары - 2019»

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra примут участие в одном из лучших международных фестивалей гитарной музыки «Мир гитары - 2019».

XXII фестиваль «Мир гитары» традиционно пройдёт в Калуге с 27 по 31 мая. За годы существования в нём принимали участие величайшие 

12 февраля 2019, 05:23
Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК

Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, 
6 февраля 2019, 08:46
Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал пресс-конференцию. В зале присутствуют представители более сотни региональных СМИ. 

12:22 - Глава региона начал с подведения итогов года, в первую очередь с проведения выборов президента России. Явка была на уровне среднероссийской, количество жалоб значительно снизилось.

12:25 

18 января 2019, 12:37
Фестиваль 404 прошел в Самаре

Фестиваль 404 прошел в Самаре

После четырехлетнего перерыва легендарный IT-фестиваль «404» снова вернулся в Самару. В этом году мероприятие стало одним из самых крупных за всю историю проведения — только участников собралось более 1000 человек. Организаторы связывают это с появлением шести новых образовательных потоков. Помимо 
8 октября 2018, 06:10
«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе

«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе

В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru

«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было 
17 июня 2018, 12:40
Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

В Самаре после реконструкции открылся Струковский сад - одно из любимых мест отдыха горожан и пространство для проведения ежегодного фестиваля прессы. Журналистский форум в обновленном парке в этом году установил рекорд: на 25 площадках свое творчество и культурную программу представили 
28 мая 2018, 02:30
Над штатом Висконсин очевидцы засняли «застывший» НЛО

Над штатом Висконсин очевидцы засняли «застывший» НЛО

В США случайные свидетели сняли на видео НЛО, который «застыл» в небе над одним из городов в штате Висконсин. Запись выложили на канале в YouTube в свободном доступе и сейчас ее активно обсуждают пользователи. По словам специалистов, в местечке появления 
21 мая 2018, 11:09
В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский 

16 мая 2018, 04:35
ТЕРРА стала победителем фестиваля

ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"

В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка 
27 мая 2017, 03:18
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