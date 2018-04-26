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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области провело необычную выставку. В экспозиции были представлены работы заключенных, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу. Поделки выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов. Их собрали из всех колоний и следственных изоляторов 

24 апреля 2018, 08:52
В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, 
7 апреля 2018, 11:06
Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.

ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы 

8 февраля 2018, 10:49
В Самаре открылась выставка собак, кошек и хорьков

В Самаре открылась выставка собак, кошек и хорьков

В самарском выставочном центре «Экспо-Волга» открылась пятая международная выставка «Уши. Лапы. Хвост». Это ведущее мероприятие Поволжья для специалистов зооиндустрии, ветеринаров и заводчиков. Гостей ждут выставки собак, кошек и хорьков.

В рамках тематических площадок можно будет получить консультацию ветеринаров, ведущих специалистов по 

2 февраля 2018, 10:30
Российские разработчики показали искусственный интеллект для беспилотных автомобилей

Российские разработчики показали искусственный интеллект для беспилотных автомобилей

Выставка бытовой электроники CES в Лас-Вегасе не обошлась без российской экспозиции. Нашу страну в категории «Автомобили» представляла компания Cognitive Technologies.

Российские разработчики показали широкой публике свои наработки в области создания искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Новую российскую систему «научили» 
16 января 2018, 10:50
Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля

Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля

В ходе реставрации одного из залов Ватикана обнаружены две картины, которые эксперты признали последними полотнами великого итальянского живописца Рафаэля Санти. Они были созданы в 1519 году, за год до ухода из жизни мастера.
На картинах изображены две женские фигуры. Одна 

27 декабря 2017, 01:13
В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса

В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса

В Шотландии спустя 400 лет обнаружили считавшийся утраченным портрет всемирно известного художника Питера Пауля Рубенса. Восстановленное изображение Джорджа Вильерса, первого герцога Букингемского, работы ХVII века нашел английский специалист Бендор Гросвенор в хранилище Дома-музея Поллока в Глазго. Полотно считали копией легендарной 

25 сентября 2017, 10:06
Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж

Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж

В Самарской области появится несколько объектов которые не стыдно будет показать туристам. Речь идёт о фасадах жилых домов в Новокуйбышевске — местные художники стрит-арта украшают красивыми рисунками, пишет progorodnsk.

По двум адресам рисунки уже готовы. По ещё одному — 
16 июля 2017, 03:05
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