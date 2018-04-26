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Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области
Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области провело необычную выставку. В экспозиции были представлены работы заключенных, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу. Поделки выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов. Их собрали из всех колоний и следственных изоляторов …
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24 апреля 2018, 08:52
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В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт
Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, …
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7 апреля 2018, 11:06
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Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается
Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.
ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы …
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8 февраля 2018, 10:49
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В Самаре открылась выставка собак, кошек и хорьков
В самарском выставочном центре «Экспо-Волга» открылась пятая международная выставка «Уши. Лапы. Хвост». Это ведущее мероприятие Поволжья для специалистов зооиндустрии, ветеринаров и заводчиков. Гостей ждут выставки собак, кошек и хорьков.
В рамках тематических площадок можно будет получить консультацию ветеринаров, ведущих специалистов по …
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2 февраля 2018, 10:30
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Российские разработчики показали искусственный интеллект для беспилотных автомобилей
Выставка бытовой электроники CES в Лас-Вегасе не обошлась без российской экспозиции. Нашу страну в категории «Автомобили» представляла компания Cognitive Technologies.
Российские разработчики показали широкой публике свои наработки в области создания искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Новую российскую систему «научили» …
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16 января 2018, 10:50
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Найденные в Ватикане картины оказались самыми последними работами Рафаэля
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27 декабря 2017, 01:13
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В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса
В Шотландии спустя 400 лет обнаружили считавшийся утраченным портрет всемирно известного художника Питера Пауля Рубенса. Восстановленное изображение Джорджа Вильерса, первого герцога Букингемского, работы ХVII века нашел английский специалист Бендор Гросвенор в хранилище Дома-музея Поллока в Глазго. Полотно считали копией легендарной …
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25 сентября 2017, 10:06
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Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж
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16 июля 2017, 03:05