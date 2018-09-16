В Тольятти на улице Зеленая местный житель пытался ограбить автомобиль «Лада Калина». Он разбил стекло и стал «копаться» в автомобиле. Именно в этот момент в этот момент он попал в поле зрения патруля ДПС.
Заметив приближающихся полицейских, воришка попытался «дать дёру», но силовики догнали и задержали его. Затем горе-грабителя доставили в отдел полиции.
Там выяснилось, что мужчине 42 года. Он проживает в Центральном районе Автограда, нигде не работает, ранее уже был судим за грабеж, угрозу убийством, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство. В ходе личного досмотра у подозреваемого была обнаружена автомагнитола. Тольяттинец во всем признался и рассказал, что похищенный гаджет хотел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить на алкоголь.
В отношении задержанного возбуждено новое уголовное дело по статье «грабеж». Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.
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