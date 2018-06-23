Российские гостиницы накануне ЧМ-2018 по футболу были оштрафованы на 10 миллионов рублей за завышение цен на номера. Эти данные опубликовал Роспотребнадзор. Всего было проведено 1850 внеплановых проверок и выявлено 832 таких случая. В результате было возбуждено более 2.5 тысяч дел об административных правонарушениях, в суд был подан 271 иск. Напомним, случаи превышения установленных накануне чемпионата максимальных цен на гостиничные номера были выявлены, в том числе, и в Самаре.
«Всего возбуждено 42 дела по ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен), и такое же количество исковых заявлений подано в суд (за минувшую неделю - 4). По 17 исковым заявлениям удовлетворены требования Управления о признании действий по завышению цен противоправными и прекращению таких действий. Остальные заявления находятся на рассмотрении», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
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