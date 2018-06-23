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Материалы по теме:

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

В Самару к матчу ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками. Напомним, игра состоится в понедельник, 25 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ. Сборная России впервые в своей истории 

22 июня 2018, 04:14
Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.

Австралийский 
22 июня 2018, 03:46
Мобильные пункты по защите прав потребителей открыли в Самаре

Мобильные пункты по защите прав потребителей открыли в Самаре

К чемпионату мира по футболу в Самаре заработали мобильные пункты по защите прав потребителей. Там можно проконсультироваться по вопросам потребительского рынка и услуг.

Мобильные пункты размещены на двух точках приезда туристов в город: на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Курумоч».

Также, жителей 

22 июня 2018, 01:13
Что происходит с ценами на бензин

Что происходит с ценами на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце 

22 июня 2018, 12:38
Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

В Самару приедут министры спорта России и Уругвая. Об этом сообщается на сайте российского федерального профильного ведомства. В день матча ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая в Самаре пресс-конференцию в местном пресс-центре проведут министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минспорта 

22 июня 2018, 12:24
Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

В Самару на ЧМ-2018 приехали иностранные полицейские. Их в день матча ЧМ-2018 между сборными Австралии и Дании видели в фан-зоне на площади Куйбышева. За день до этого сотрудникам правоохранительных органов провели экскурсию в музее Алабина. В соцсети появились фотографии. Самарцы 
22 июня 2018, 11:53
Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

В Самарской области растут цены на горючее. Об этом говорится в отчете регионального Минэкономразвития. За май бензин и дизельное топливо подорожали на 6,5% и 5,7% соответственно. В отчете отмечается, что подобная картина складывается не только в нашей губернии, но и 

19 июня 2018, 11:07
В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
15 июня 2018, 08:01
Есть ли предел росту цен на топливо?

Есть ли предел росту цен на топливо?

Цена на бензин в России в течение года может вырасти до 100 рублей за литр. Это случится в случае ухода с рынка из-за нерентабельности независимых АЗС. Речь идет о 15 тысячах заправок, на которые приходится 60% рынка. Такой прогноз содержится 

14 июня 2018, 07:00
Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 

5 июня 2018, 08:02
Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения 
14 мая 2018, 10:17
Спортзал в ДК «Авангард» закрыли на три месяца в Сызрани

Спортзал в ДК «Авангард» закрыли на три месяца в Сызрани

Роспотребнадзор провел проверку в сызранском доме культуры «Авангард». Сотрудники ведомства выявили там целый набор различных нарушений.  Стены и потолок там треснули и вода капала на пол и маты. Сам пол имел повреждения. Облупились стены. В помещении давным-давно даже не проводили 
10 мая 2018, 02:34
Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

В Самаре в мае впервые откроются два пятизвездочных отеля - Lotte и «7 авеню». Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. Номерной фонд гостиниц и отелей в Самарской области 
23 апреля 2018, 01:26
По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на каждый матч ЧМ-2018 по футболу ожидается до 25 тысяч туристов. С 2014 года свидетельства о классификации в Самарской области получили 382 «объекта размещения» - гостиницы и прочие учреждения, где смогут остановиться туристы. Всего там 13 тысяч 891 
5 апреля 2018, 04:53
К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская 
29 марта 2018, 01:02
В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

Российское министерство здравоохранения намерено ужесточить действующий антитабачный закон. Теперь ведомство намерено запретить использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиницах. Соответствующие предложения уже направлены в федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в 
15 марта 2018, 05:42
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