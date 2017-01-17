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Материалы по теме:

МЧС: Купаться в этом году на Крещение можно

МЧС: Купаться в этом году на Крещение можно

Толщина льда сейчас составляет от 35 до 40 сантиметров. Для безопасности это более чем достаточно, говорят сотрудники МЧС. Отметим, что на протяжении последних трех лет из-за аномально теплой погоды выход на лед был запрещен.
В Самаре любители моржевания уже сделали 

16 января 2017, 04:54
На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

В понедельник, 16 января, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании в мэрии рассказал об организации мест для купания на Крещение. По последним данным, толщина льда на Волге позволит оборудовать официальные купели, заявил чиновник.

Всего предполагается открыть пять купелей – 

16 января 2017, 12:29
На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

Выходить на лед в Самарской области сейчас опасно в связи с неравномерностью покрова водоемов, предупредили в МЧС. Ведомство напоминает об опасности выхода на застывшие реки накануне важного православного праздника – Крещения Господня.

«В текущем году в местах открытых водоемов официально открытые 

12 января 2017, 01:02
Сегодня православные всего мира отмечают светлый праздник Крещения

Сегодня православные всего мира отмечают светлый праздник Крещения

Согласно евангельской истории, в этот день Иисус Христос в возрасте 30 лет принял обряд первого и важнейшего христианского таинства в водах реки Иордан. В честь знаменательного для верующих события в храмах прошли праздничные службы. Все желающие могли окунуться в купели, организованные 
19 января 2016, 01:06
В Самаре 18 января освятят водопроводную воду

В Самаре 18 января освятят водопроводную воду

Как уже сообщала «ТЕРРА», в этом году из-за аномальных природных условий и недостаточной толщины льда на Волге купания в проруби на Крещение отменили. По информации компании «Самарские коммунальные системы», накануне православного праздника состоится традиционное освящение воды на НФС-2. Обряд состоится 

16 января 2014, 12:05
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