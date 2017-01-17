Обряд освящения пройдет на насосно-фильтровальной станции № 2, которая обслуживает весь город. Этот ритуал проводится в Самаре 7 лет подряд и уже стал перениматься церквями в других регионах России. По традиции молебен на НФС отслужит протоиерей Иоанн Мохов. Считается, что освященная вода обладает целебными свойствами, в частности благотворно влияет на имунную и нервную системы. Многие верущие принимают её натощак в качестве профилактики от всех болезней, умываются ею.
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