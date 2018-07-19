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4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»
4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.
Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей …
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18 июля 2018, 03:00
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«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме
Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом. В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.
Проведенная проверка показала, …
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16 июля 2018, 01:17
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В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат
В Сызрани сотрудники местного краеведческого музея уберегли уникальный экспонат – непочатую почти 30 лет бутылку «Пшеничной» водки.
Как пишет КТВ-ЛУЧ, 13 июля хранитель музейных предметов указанного учреждения сообщила о случае, который произошёл во время посещения московскими туристами выставки …
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14 июля 2018, 02:23
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В среду вечером баня горела в Сызрани
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12 июля 2018, 09:25
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В Китае создали лазерный автомат
Китайские инженеры создали лазерный автомат. Изделие под индексом ZKZM-500 относится к оружию нелетального действия. Он может оставить сильной ожог, воспламенить одежду или топливный бак машины. Дистанция эффективного действия оружия составляет 800 метров, сообщают Известия со ссылкой на таблоид The …
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2 июля 2018, 11:32
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ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области
В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата …
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1 июня 2018, 11:23
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Налет на офис микрозаймов совершен на улице Победы в Самаре
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15 мая 2018, 02:00
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4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой
Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там …
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7 мая 2018, 09:25
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Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти
В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.
Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским …
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27 апреля 2018, 02:05
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В Тольятти налетчики похитили с предприятия сейф с деньгами
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9 октября 2013, 09:43
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В Самаре под "маской Зорро" изобличены налетчики
Потерпевший вырвался от вооруженных топором грабителей, а впоследствии опознал их.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщала о задержании двух молодых людей по подозрению в нападении на 46-летнего мужчину. Оперативники установили их личности: это 20-летний самарец и его ровесник …
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17 апреля 2013, 11:21
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Самарских грабителей интересовали золото, деньги и мясо
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10 января 2013, 12:34