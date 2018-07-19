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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»

4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»

4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль  «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.

Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей 

18 июля 2018, 03:00
«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом.  В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.

Проведенная проверка показала, 
16 июля 2018, 01:17
В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат

В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат

В Сызрани сотрудники местного краеведческого музея уберегли уникальный экспонат – непочатую почти 30 лет бутылку «Пшеничной» водки.
 
Как пишет КТВ-ЛУЧ, 13 июля хранитель музейных предметов указанного учреждения сообщила о случае, который произошёл во время посещения московскими туристами выставки 
14 июля 2018, 02:23
В среду вечером баня горела в Сызрани

В среду вечером баня горела в Сызрани

Вечером, 11 июля, пожар произошел в Сызрани. В поселке машинистов, около дома №22 по улице Авиационной загорелась баня. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

На место прибыла бригада пожарных. Первым делом, они локализовали очаг возгорания, а потом полностью 
12 июля 2018, 09:25
В Китае создали лазерный автомат

В Китае создали лазерный автомат

Китайские инженеры создали лазерный автомат. Изделие под индексом ZKZM-500 относится к оружию нелетального действия. Он может оставить сильной ожог, воспламенить одежду или топливный бак машины. Дистанция эффективного действия оружия составляет 800 метров, сообщают Известия со ссылкой на таблоид The 
2 июля 2018, 11:32
ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области

ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области

В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата 

1 июня 2018, 11:23
Налет на офис микрозаймов совершен на улице Победы в Самаре

Налет на офис микрозаймов совершен на улице Победы в Самаре

В Самаре полицейские ищут мужчину, совершившего налет на офис микрофинансовой организации на улице Победы. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 11 мая, в 20:20. Налетчик – мужчина плотного телосложения, рост 170-175 сантиметров, на вид ему 35-40 лет. На нем была темная 

15 мая 2018, 02:00
4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там 
7 мая 2018, 09:25
Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.

Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским 

27 апреля 2018, 02:05
В Тольятти налетчики похитили с предприятия сейф с деньгами

В Тольятти налетчики похитили с предприятия сейф с деньгами

8 октября в четыре часа утра в дежурную часть тольяттинской полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных мужчин, применив насилие в отношении охранника одного из предприятий города, похитили металлический сейф, в котором находилось около 690 тысяч рублей. На место 

9 октября 2013, 09:43
В Самаре под

В Самаре под "маской Зорро" изобличены налетчики

Потерпевший вырвался от вооруженных топором грабителей, а впоследствии опознал их.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщала о задержании двух молодых людей по подозрению в нападении на 46-летнего мужчину. Оперативники установили их личности: это 20-летний самарец и его ровесник 

17 апреля 2013, 11:21
Самарских грабителей интересовали золото, деньги и мясо

Самарских грабителей интересовали золото, деньги и мясо

Первые дни наступившего года были отмечены не только массовыми гуляниями, но и раскрытием довольно резонансных преступлений. Так, с разницей в несколько дней были задержаны двое налетчиков, которые в черных шапках с прорезями для глаз совершили ограбление сельской жительницы, отобрав у 

10 января 2013, 12:34
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