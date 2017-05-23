Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Как уже сообщала ТЕРРА, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 23 мая 2016 года. По мнению налоговиков, ООО «Самара-Авто» должно было уплатить в бюджет 18 миллионов 481 тысячу рублей налогов, пеней и штрафов. В том числе налог на прибыль в сумме более 13,5 миллиона, пени по налогу на прибыль в сумме более 4,5 миллиона, НДС в сумме более 202 тысяч и штраф по этому же налогу в сумме более 40 тысяч. Причиной спора стали более 63 миллионов рублей, полученные в 2012 году компанией «Самара-Авто» от ООО «СпецМонтаж», ООО «Меркурий» и ООО «Вилион» и проведенные по документам в качестве оплаты за автомобили, реализованные физическим лицам. Фискалы посчитали, что граждане за машины рассчитались самостоятельно, поэтому переквалифицировали средства как безвозмездно полученные. И доначислили на них налоги. В ходе судебного заседания автоторговцы согласились заплатить только НДС и пени. Областной арбитраж встал на их сторону и признал недействительным доначисление по самому большому налогу - на прибыль, а также пени, которые в сумме превышали 18 миллионов. Это решение было обжаловано, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений. Теперь налоговая служба пытается его оспорить в Поволжском арбитраже.
Напомним, компания «Самара-Авто» является дилером брендов "Лада", "Шкода" и "Мазда". «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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