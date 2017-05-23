4
42
11
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
15 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Бывший начальник полиции Самарской области и экс-глава ФСИН России Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет. Именно столько запросил для него гособвинитель в ходе заседания Замоскворецкого суда Москвы. Прения сторон прошли накануне. Реймер обвиняется в махинациях с закупками 

23 мая 2017, 11:47
На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота

На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота

Судебная тяжба между итальянками из города Генуя состоялась из-за кота. Об этой забавной истории рассказывается на страницах издания Il Secolo XIX.
Две проживающие по соседству дамы считали своим одного и того же кота. Одна звала его Бантик, другая — Текилой. 

22 мая 2017, 02:19
Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Сегодня об этом сообщает генпрокуратура РФ. Это связано с тем, что один из обвиняемых Андрей Пермяков - военнослужащий. Напомним, преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Согласно материалам дела, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко встретили 

19 мая 2017, 06:34

"Сбербанку" не удалось обвинить конкурсного управляющего в бездействии

"Сбербанку России" не удалось признать незаконным бездействие конкурсного управляющего одного из обанкротившихся контрагентов кредитного учреждения. Речь идет о тольяттинской компании "Промышленное строительство", которая была признана банкротом и должна банку более 312 миллионов рублей.
В качестве залога Сберу, в частности, были 

19 мая 2017, 02:44
УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей

УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража. Как уже сообщала "ТЕРРА", предприниматели просили признать недействительным решение ФНС о привлечении их к ответственности 

30 января 2017, 04:53
«Самарский завод «Электрощит» проиграл УФНС 23 миллиона рублей

«Самарский завод «Электрощит» проиграл УФНС 23 миллиона рублей

ПАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» проиграло второй судебный спор региональной налоговой службе. В 11-м апелляционном арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победу УФНС, одержанную в областном арбитраже 7 сентября 2016 года. Компания просила служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по 

17 января 2017, 04:41
В Самаре торговый комплекс приравняли к заводу

В Самаре торговый комплекс приравняли к заводу

В судебном противостоянии управления федеральной налоговой службы и торгового центра «Караван» предприниматели одержали промежуточную победу. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленных 

23 декабря 2016, 03:26
ПАО «Самарский завод «Электрощит» оспорило победу УФНС

ПАО «Самарский завод «Электрощит» оспорило победу УФНС

ПАО «Самарский завод «Электрощит»оспорил победу УФНС, одержанную ранее  в областном Арбитражном суде. Напомним, 7 сентября «Электрощит» проиграл судебный спор региональной налоговой службе. В арбитражном суде Самарской области предприятие просило служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской 

13 октября 2016, 04:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна