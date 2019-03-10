Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки Сегодня, 19 марта, в группе «Дорога63.рф - Первый Общественный Контроль» опубликовали фото, как выглядит одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек.



«На данном участке дороги, каждый год в период паводка …