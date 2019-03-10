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Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки

Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки

Сегодня, 19 марта, в группе «Дорога63.рф - Первый Общественный Контроль» опубликовали фото, как выглядит одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек.

«На данном участке дороги, каждый год в период паводка 
19 марта 2017, 03:52
В блогах: половодье в Самарской области

В блогах: половодье в Самарской области

Блогер Илья Круговой поделился впечатлениями от совместной поездки с МЧС в село Федоровка, вблизи Тольятти. "Их тут неплохо подтопило. По данным спасателей, пострадало более 20 дворовых участков. Электричество отключили. Дома в Федоровке преимущественно дачного типа. Многим дачникам на предупреждения 
4 мая 2016, 05:45
В Самарской области затопило мост через р. Большой Иргиз

В Самарской области затопило мост через р. Большой Иргиз

Гидрометеослужба области прогнозирует подтопление 70 сел в 16 муниципальных районах. По информации синоптиков, во время весеннего половодья максимальные уровни превысят норму. В ближайшие дни вода может подняться местами на 194 сантиметра.

Максимальный подъем воды этой весной ждут на реках Малый Кинель, 

28 марта 2014, 12:14
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