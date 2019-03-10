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Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки
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19 марта 2017, 03:52
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В блогах: половодье в Самарской области
Блогер Илья Круговой поделился впечатлениями от совместной поездки с МЧС в село Федоровка, вблизи Тольятти. "Их тут неплохо подтопило. По данным спасателей, пострадало более 20 дворовых участков. Электричество отключили. Дома в Федоровке преимущественно дачного типа. Многим дачникам на предупреждения …
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4 мая 2016, 05:45
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В Самарской области затопило мост через р. Большой Иргиз
Гидрометеослужба области прогнозирует подтопление 70 сел в 16 муниципальных районах. По информации синоптиков, во время весеннего половодья максимальные уровни превысят норму. В ближайшие дни вода может подняться местами на 194 сантиметра.
Максимальный подъем воды этой весной ждут на реках Малый Кинель, …
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28 марта 2014, 12:14
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