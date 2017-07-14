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До Самары дошло лето: в выходные обещают до +31 и без дождей
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14 июля 2017, 10:32
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Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей
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14 июля 2017, 09:49
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Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация
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13 июля 2017, 03:34
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Самару будет заливать 10 дней
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13 июля 2017, 08:24
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В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель
В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». …
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11 июля 2017, 08:04
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Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»
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5 июля 2017, 06:05
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Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом
Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших …
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5 июля 2017, 05:48
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Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа
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5 июля 2017, 03:43
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Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено
В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом …
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13 июня 2017, 10:04
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Вместо развлечений: в заведении на Революционной искали бомбу
Вечером 28 мая в самарскую полицию поступило сообщение о заминировании одного из развлекательных учреждений на улице Революционной. Опасную территорию оцепили, эвакуировали 30 человек. В работах на месте происшествия приняли участие кинологи со служебными собаками, сотрудники ОМОНа самарского управления Росгвардии. Взрывчатых …
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29 мая 2017, 11:41