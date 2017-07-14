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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Хотя пляжей 
14 июля 2017, 10:32
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Самарские пляжи затопило, эвакуировано около 50 взрослых и детей

В Самаре и Новокуйбышевске затопило пляжи. В зоне большого подтопления окажется весь поселок Гранный, сообщили в мэрии города спутника. С песчаной косы на реке Криуша, эвакуировали около 50 отдыхающих, включая детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Новокуйбышевск в четверг стал зоной проведения 

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Под Самарой 20 автомобилистов не успели сбежать от паводка, проводится эвакуация

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«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», 

13 июля 2017, 03:34
Самару будет заливать 10 дней

Самару будет заливать 10 дней

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В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

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Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»

На один из корпусов технопарка «Жигулевская долина» сегодня тоже обрушился настоящий потоп. Причем прямо внутри помещений. Во время дождя с потолка потоком лилась вода и кусками отваливается потолочная плитка. Аналогичное ЧП уже было в 2016 году. Крышу пострадавшего блока корпуса 
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Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших 
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Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самару затапливает не только снизу, но и сверху. Проблема ливневой канализации, как выяснили корреспонденты ТРК «ТЕРРА», носит системный характер не только на улицах, но и на крышах многоквартирных домов. Если городская территория обеспечена водоотводом только на 51%, то ливневки на 

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Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом 

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Вместо развлечений: в заведении на Революционной искали бомбу

Вместо развлечений: в заведении на Революционной искали бомбу

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29 мая 2017, 11:41
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