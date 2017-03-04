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Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото
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4 марта 2017, 03:52
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку
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4 марта 2017, 03:16
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
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2 марта 2017, 01:58
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В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок
В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.
«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».
По …
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25 ноября 2016, 11:27
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В Самаре 40-летний безработный избил мать-пенсионерку
Сотрудники полиции подозревают в избиении собственной матери 40-летнего жителя Самара, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, семейная ссора произошла в квартире одного из домов поселка Мехзавод. После нее в городскую больницу поступила 62-летняя женщина с характерными травмами.
Подозреваемый …
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28 августа 2016, 12:36
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Мужчина и женщина погибли при пожаре в поселке Мехзавод
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25 июня 2016, 02:05
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В блогах: что будет с ТЦ "Московский"?
Блогер Дмитрий Лявуков рассказал, как "жутковато сейчас выглядит торговый центр "Московский". Полное запустение. Фуд-корт перенесли куда-то в курмыши, ближе к аквапарку. Почти всю дорогу идешь до него по пустым коридорам, разглядывая ретрофото, коими завешаны пустующие отделы ТЦ. Местами вместо …
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28 января 2016, 09:29
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В Самаре в ТЦ "Московский" тлеют перекрытия между этажами
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24 марта 2015, 05:15
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Развлекательный центр в торговом комплексе «Московский» объявил себя банкротом
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск компании «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» к дочерней структуре «Виктор и Ко Культурно-развлекательный центр» о признании последней банкротом по упрощенной процедуре. В состав КРЦ входят единственный в городе аквапарк «Виктория», крупный боулинг-центр, бильярдный …
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9 апреля 2014, 03:53
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В Самаре скончался мальчик, на голову которому упала снежная глыба
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25 марта 2013, 02:45
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В Самаре в сходе наледи на ребенка винят крышу
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19 марта 2013, 10:48