12
14
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Сегодня, 4 марта, под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», примерно в 11 часов утра на 905 километре трассы в районе «октябрьского» выезда на М-5 столкнулись две фуры - DAF и Volvo. В результате 
4 марта 2017, 03:52
В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

Вчера, 3 марта, вечером в Самаре произошло очередное ДТП с участием трамвая.

Как пишет Прогород, на улице Арцыбушевской напротив дома №155 трамвай третьего маршрута сошел с рельсов и въехал в легковушку. В результате аварии первый вагон состава практически полностью 
4 марта 2017, 03:16
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.

«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».

По 

25 ноября 2016, 11:27
В Самаре 40-летний безработный избил мать-пенсионерку

В Самаре 40-летний безработный избил мать-пенсионерку

Сотрудники полиции подозревают в избиении собственной матери 40-летнего жителя Самара, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, семейная ссора произошла в квартире одного из домов поселка Мехзавод. После нее в городскую больницу поступила 62-летняя женщина с характерными травмами.

Подозреваемый 

28 августа 2016, 12:36
Мужчина и женщина погибли при пожаре в поселке Мехзавод

Мужчина и женщина погибли при пожаре в поселке Мехзавод

Вчера, 24 июня, около 12:00 случился пожар в доме №10 в посёлке Мехзавод Красноглинского района Самары, передает областное ГУ МЧС.

По предварительным данным спасателей, в квартире загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На тушение пожарные прибыли на 11 

25 июня 2016, 02:05
В блогах: что будет с ТЦ

В блогах: что будет с ТЦ "Московский"?

Блогер Дмитрий Лявуков рассказал, как "жутковато сейчас выглядит торговый центр "Московский". Полное запустение. Фуд-корт перенесли куда-то в курмыши, ближе к аквапарку. Почти всю дорогу идешь до него по пустым коридорам, разглядывая ретрофото, коими завешаны пустующие отделы ТЦ. Местами вместо 
28 января 2016, 09:29
В Самаре в ТЦ

В Самаре в ТЦ "Московский" тлеют перекрытия между этажами

24 марта в 16:00 очевидцы сообщили «ТЕРРЕ» о скоплении примерно 20 пожарных машин на площадке на пересечении Московского шоссе и Ташкентской. 
24 марта 2015, 05:15
Развлекательный центр в торговом комплексе «Московский» объявил себя банкротом

Развлекательный центр в торговом комплексе «Московский» объявил себя банкротом

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск компании «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» к дочерней структуре «Виктор и Ко Культурно-развлекательный центр» о признании последней банкротом по упрощенной процедуре. В состав КРЦ входят единственный в городе аквапарк «Виктория», крупный боулинг-центр, бильярдный 

9 апреля 2014, 03:53
В Самаре скончался мальчик, на голову которому упала снежная глыба

В Самаре скончался мальчик, на голову которому упала снежная глыба

В реанимации больницы имени Калинина скончался 6-летний мальчик, на которого 16 марта упала снежная глыба с трехэтажного дома в поселке Мехзавод. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа и в течение недели находился в крайне тяжелом состоянии в 

25 марта 2013, 02:45
В Самаре в сходе наледи на ребенка винят крышу

В Самаре в сходе наледи на ребенка винят крышу

Мальчик, пострадавший от схода наледи, находится в реанимации больницы имени Калинина в крайне тяжелом состоянии. Как уже сообщала "ТЕРРА", ЧП произошло в Красноглинском районе Самары. В субботу, 16 марта, с крыши дома №52 во втором квартале поселка Мехзавод, на ребенка 

19 марта 2013, 10:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна