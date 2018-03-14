2
29
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 d8b  888888b.    888              d8888  888        .d8888b.            
 Y8P  888  "88b   888             d88888  888       d88P  Y88b           
      888  .88P   888            d88P888  888              888           
 888  8888888K.   88888b.       d88P 888  88888b.        .d88P  888  888 
 888  888  "Y88b  888 "88b     d88P  888  888 "88b   .od888P"   888  888 
 888  888    888  888  888    d88P   888  888  888  d88P"       888  888 
 888  888   d88P  888  888   d8888888888  888 d88P  888"        Y88b 888 
 888  8888888P"   888  888  d88P     888  88888P"   888888888    "Y88888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 

14 марта 2018, 12:48
68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

Судебные приставы заставили жителя Тольятти оплатить 68 штрафов, которые ему выписали за нарушение ПДД. Мужчина накопил долг в 42 тысячи рублей и не торопился его гасить. Мужчину предупредили, что, если он и дальше не будет исполнять требования, прописанные в исполнительных 

14 марта 2018, 10:13
Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

В Тольятти раскрыто жесткое двойное убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний безработный мужчина, ранее не судимый. Тела жертв были обнаружены в квартире дома на бульваре Луначарского. Убиты 32-летний мужчина 
13 марта 2018, 05:21
Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, 

13 марта 2018, 12:22
В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле 

13 марта 2018, 11:47
Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.

Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился 

13 марта 2018, 11:23
Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.

Оказалось, что мужчина 

12 марта 2018, 05:07
39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли 

7 марта 2018, 12:18
У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во 

6 марта 2018, 11:52
Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки 

5 марта 2018, 02:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх