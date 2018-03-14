На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.

Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился …