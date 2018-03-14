Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.
Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из Ульяновской области. На вопрос о том, нет ли у него запрещенных веществ, он признался, что хранит наркотики, предназначенные для продажи. В присутствии понятых у него бы изъят сверток с 68 граммами синтетического вещества.
Сейчас на ульяновца заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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