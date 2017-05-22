"Газбанк" выступит посредником при реализации облигаций "Народного займа" Самарской области на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении эмитента ценных бумаг - ООО "Технологии строительства СОФЖИ". Соответствующий договор был заключен 19 мая. Финансовому учреждению предстоит предоставлять информацию об эмитенте покупателям, консультировать владельцев облигациий при заключении договоров купли-продажи, принимать документы от участников сделки при размещении бумаг на вторичный рынок, а также готовить документы в случае выкупа облигаций самим СОФЖИ.
Напомним, первый выпуск ценных бумаг "Народного займа" был зарегистрирован в августе прошлого года, а их размещение закончилось в конце января текущего. С 10 марта владельцы облигаций могут предъявлять их для выкупа эмитенту, а тот, в свою очередь, может снова их продавать. Стоимость одной ценной бумаги при выпуске составляла 60 тысяч рублей. Всего их было эмитировано 8,5 тысячи штук.
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