Общество с ограниченной ответственностью «Самаратранснефть-Терминал» начинает размещение второго облигационного займа на три миллиарда рублей. Открытая подписка на пятилетние ценные бумаги номинальной стоимостью в тысячу рублей стартует 30 марта, говорится в сообщении компании.

Отметим, в мае прошлого года «Самаратранснефть-Терминал» анонсировала три займа …