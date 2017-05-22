8
24
18
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     d8b             .d8888b.                  888      
                     Y8P            d88P  Y88b                 888      
                                    888                        888      
  .d88b.   88888b.   888   .d88b.   888d888b.   88888b.d88b.   888      
 d88P"88b  888 "88b  888  d88P"88b  888P "Y88b  888 "888 "88b  888      
 888  888  888  888  888  888  888  888    888  888  888  888  888      
 Y88b 888  888  888  888  Y88b 888  Y88b  d88P  888  888  888  888      
  "Y88888  888  888  888   "Y88888   "Y8888P"   888  888  888  88888888 
      888                      888                                      
 Y8b d88P                 Y8b d88P                                      
  "Y88P"                   "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Минфин анонсировал старт продаж

Минфин анонсировал старт продаж "народных облигаций" с 26 апреля

Пресс-служба Минфина сообщила, что реализация облигаций федерального займа для физлиц стартует 26 апреля в отделениях ВТБ 24 и ПАО Сбербанк. Объем выпуска ОФЗ составит 15 млрд. рублей, номинальная стоимость одной облигации - 1000 р.
Называются и сроки завершения размещения облигаций 

25 апреля 2017, 09:45
«Самаратранснефть-Терминал» продает свои ценные бумаги на 3 млрд рублей

«Самаратранснефть-Терминал» продает свои ценные бумаги на 3 млрд рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Самаратранснефть-Терминал» начинает размещение второго облигационного займа на три миллиарда рублей. Открытая подписка на пятилетние ценные бумаги номинальной стоимостью в тысячу рублей стартует 30 марта, говорится в сообщении компании.

Отметим, в мае прошлого года «Самаратранснефть-Терминал» анонсировала три займа 

23 марта 2017, 11:41
Минфин собирается выпустить первые ОФЗ для населения в апреле

Минфин собирается выпустить первые ОФЗ для населения в апреле

Россияне смогут с апреля на протяжении шести месяцев покупать облигации пилотного выпуска федерального займа для физлиц. Как информирует РИА "Новости", стоимость бумаг Минфин станет определять еженедельно в зависимости от цены рыночных трехлетних ОФЗ.
Отметим, что минимальная сумма приобретения бумаг одного 

23 марта 2017, 09:50
Минфин готовится занимать деньги у россиян

Минфин готовится занимать деньги у россиян

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект приказа об основных параметрах «народных облигаций». Согласно документу, ценные бумаги будут размещены уже в 1-м квартале 2017 года и будут напоминать депозит. Они не будут обращаться на вторичном рынке, продать другому человеку их нельзя, 

27 февраля 2017, 01:28
ПАО

ПАО "Кузнецов" возобновило допэмиссию

Публичное акционерное общество "Кузнецов" возобновило размещение ценных бумаг, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Отметим, допэмиссию приостановили 11 января по техническим причинам. Компания решила выпустить 800 тысяч именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль, при цене размещения 10136. Таким 

9 февраля 2017, 05:10
Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе

Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе

Размещение облигаций так называемого «Народного займа» планируют завершить уже в январе. Об этом заявили представители ООО «Технологии строительства СОФЖИ», выступающего эмитентом ценных бумаг.

Напомним, в августе прошлого года был запущен «Облигационный заем», поступающие средства должны быть инвестированы в проект реновации исторического 

18 января 2017, 05:21
В Самаре стартовала открытая продажа ценных бумаг регионального Народного облигационного займа

В Самаре стартовала открытая продажа ценных бумаг регионального Народного облигационного займа

Владельцем первых трех облигаций Народного займа, партнером которого выступило акционерное общество АКБ "Газбанк", а эмитентом - компания "Технологии строительства СОФЖИ", становится губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Номинал каждой из 8,5 тысячи ценных бумаг - 60 тысяч рублей. На реализацию региональных 

7 сентября 2016, 08:52
СОФЖИ профинансирует проект «Пять кварталов» с помощью продажи облигаций

СОФЖИ профинансирует проект «Пять кварталов» с помощью продажи облигаций

Областной фонд жилья и ипотеки выпустит свои ценные бумаги. Как сообщается на сайте СОФЖИ, Банк России решил возобновить эмиссию и провести госрегистрацию выпуска неконвертируемых именных процентных бездокументарных облигаций, размещаемых путем открытой подписки.
Всего СОФЖИ разместит 8.5 тысяч ценных бумаг с 

15 августа 2016, 02:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна