В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды С самарских деревьев наконец-то начали снимать гирлянды, которые были развешены еще перед новым годом, в декабре 2016-го. Как пишет Прогород, это те самые светящиеся ленты, которыми было недовольно руководство области. Однако городским чиновникам «шары» очень понравились – и, несмотря на …