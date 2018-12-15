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Испортили людям праздник: В Тольятти двое воров украли подъездную гирлянду и попали на видео
В ночь со среды на четверг, с 27 на 28 декабря, около 2:00 в Тольятти на улице Ворошилова, дом 31 произошла "самая дерзкая и кощунственная кража года", иронизирует портал Прогород. Там двое молодых пацанов похитили гирлянду. Инцидент попал на …
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31 декабря 2017, 05:02
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Мэрия Самары показала новые уличные украшения к Новому году
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23 ноября 2017, 11:37
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В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды
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8 марта 2017, 04:43
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Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей
В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 …
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2 марта 2017, 11:29
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Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей
Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.
Полицейские опросили продавцов и изучили записи …
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16 декабря 2016, 03:15
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В Самаре житель Адыгеи украл в магазине украшения на 3 млн рублей
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28 ноября 2016, 03:26
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У москвича под угрозой смерти отобрали две ёлки и гирлянду
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26 декабря 2014, 01:26