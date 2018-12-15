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Испортили людям праздник: В Тольятти двое воров украли подъездную гирлянду и попали на видео

Испортили людям праздник: В Тольятти двое воров украли подъездную гирлянду и попали на видео

В ночь со среды на четверг, с 27 на 28 декабря, около 2:00 в Тольятти на улице Ворошилова, дом 31 произошла "самая дерзкая и кощунственная кража года", иронизирует портал Прогород. Там двое молодых пацанов похитили гирлянду. Инцидент попал на 
31 декабря 2017, 05:02
Мэрия Самары показала новые уличные украшения к Новому году

Мэрия Самары показала новые уличные украшения к Новому году

В Самаре начали монтировать праздничную иллюминацию. Город украшают к Новому году. Мэрия Самары показала новые уличные украшения для праздника.

«В дополнение к уже полюбившимся горожанами световым фигурам появятся новые композиции, которые установят на пл. им. В.В. Куйбышева, на ул. 
23 ноября 2017, 11:37
В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

С самарских деревьев наконец-то начали снимать гирлянды, которые были развешены еще перед новым годом, в декабре 2016-го. Как пишет Прогород, это те самые светящиеся ленты, которыми было недовольно руководство области. Однако городским чиновникам «шары» очень понравились – и, несмотря на 
8 марта 2017, 04:43
Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 
2 марта 2017, 11:29
Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей

Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей

Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Полицейские опросили продавцов и изучили записи 

16 декабря 2016, 03:15
В Самаре житель Адыгеи украл в магазине украшения на 3 млн рублей

В Самаре житель Адыгеи украл в магазине украшения на 3 млн рублей

Житель Республики Адыгея задержан по подозрению в краже ювелирных украшений в самарском магазине. Сумма похищенного превысила 3 миллиона 300 тысяч рублей. Преступление было совершено в сентябре 2016 года в одном из торговых центров в Советском районе Самары, сообщили в ГУ 

28 ноября 2016, 03:26
У москвича под угрозой смерти отобрали две ёлки и гирлянду

У москвича под угрозой смерти отобрали две ёлки и гирлянду

Инцидент произошёл в северной части столицы 25 декабря, сообщает ТАСС. На мужчину напали двое молодых людей и, угрожая ему ножом, отняли новогоднюю атрибутику. Грабители задержаны по горячим следам. Один из них ранее привлекался к ответственности за участие в реализации наркотиков, 

26 декабря 2014, 01:26
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