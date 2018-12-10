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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
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10 декабря 2018, 02:34
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В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
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10 декабря 2018, 01:22
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«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда
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10 декабря 2018, 11:59
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Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной
Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные …
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10 декабря 2018, 11:40
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Из Самары выдворили сторонника террористов
Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году …
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16 ноября 2018, 12:23
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В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку
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28 сентября 2018, 03:42
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В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель
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17 августа 2018, 05:33
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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре
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10 августа 2018, 05:26
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Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
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9 августа 2018, 10:55
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Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб
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7 августа 2018, 02:52
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Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске
Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые …
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6 августа 2018, 10:51
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Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске
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18 июля 2018, 11:05