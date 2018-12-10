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Материалы по теме:

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В понедельник, 10 декабря, стартовала продажа клубных абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в весенней части российской премьер-лиги. Входной документ на 6 заключительных игр сезона 2018/2019, в том числе на встречи с казанским «Рубином» и столичным «Спартаком», обойдется от 
10 декабря 2018, 01:22
«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

В воскресенье, 9 декабря, в Самарском зоопарке родились малыши — очаровательные котята леопарда.

- Самка дальневосточного леопарда Фелиция снова стала мамой! Поздравляем ее с двойней, - написали сотрудники Самарского зоопарка в соцсети. 

Правда, традиционный конкурс на лучшие имена для новых 
10 декабря 2018, 11:59
Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные 
10 декабря 2018, 11:40
Из Самары выдворили сторонника террористов

Из Самары выдворили сторонника террористов

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре молодого человека - сторонника террористов. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, Шерзод Холматов привлек внимание Управления ФСБ по Самарской области из-за того, что открыто поддерживал международную террористическую организацию «Катиба Имам Аль-Бухори». Еще в 2014 году 
16 ноября 2018, 12:23
В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Чапаевская полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка. 15-летняя Виктория Задорина ушла в школу 27 сентября и с тех пор не выходила на связь. Как отмечает ГУ МВД России по Самарской области, она уже не раз покидала дом. У девочки при себе имеется 

28 сентября 2018, 03:42
В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В четверг днем, 16 августа, произошла трагедия в Чапаевске. 23-летний водитель «ВАЗ 2110» ехал по трассе «Самара-Волгоград-Чапаевск въезд № 2» со стороны Чапаевска. В 14:25 на 51 километре трассы он не пропустил другое транспортное средство. Его легковушка столкнулась с грузовиком 
17 августа 2018, 05:33
23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

Оправдывал терроризм: в Самаре студента из Средней Азии повязали сотрудники спецслужб

В поле зрения спецслужб попал студент из Средней Азии, учащийся в одном из вузов. Молодой человек размещал в соцсетях посты, в которых оправдывал деятельность ИГИЛ (деятельность запрещена в России), призывал к терроризму. В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное 
7 августа 2018, 02:52
Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые 
6 августа 2018, 10:51
Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

Минэкономразвития России одобрило заявку Самарской области на создание в губернии нового ТОРа. Речь идет о территории опережающего развития в Чапаевске. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по вопросам создания и функционирования ТОРов в моногородах.

Теперь Чапаевск 
18 июля 2018, 11:05
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