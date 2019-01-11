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В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал
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11 января 2019, 12:26
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В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ
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11 января 2019, 11:49
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Второй путь на станции "Алабинской" откроют в 2022 году
Второй путь на самарской станции метро "Алабинская" откроют только в 2022 году, сообщает метрополитен. Движение поездов по второму пути будет возможно только после завершения строительства перегонного тоннеля и камеры съездов, отмечают в компании. Напомним, "Алабинскую" открыли для пассажиров еще …
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11 января 2019, 11:17
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В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта
Городские власти Тольятти решили убрать отдельные полосы для движения маршрутных транспортных средств - автобусов на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на проспектах Степана Разина и Московском. С четверга, 10 января, сотрудники «Центра организации дорожного движения городского округа Тольятти» начали демонтаж соответствующих …
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11 января 2019, 10:49
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В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек
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20 декабря 2018, 04:00
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По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп
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13 декабря 2018, 12:52
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За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев
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5 декабря 2018, 03:33
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Двойной удар: Самарцев атаковал гонконгский и свиной грипп
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2 декабря 2018, 04:25
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Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ
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28 ноября 2018, 04:19
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Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа
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16 ноября 2018, 11:07
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В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека
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14 ноября 2018, 01:11
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Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области
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2 октября 2018, 05:13