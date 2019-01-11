В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ В этом году в областной детской больнице № 1 имени Ивановой появится аппарат МРТ, а также другое высокотехнологичное оборудование. Об этом стало известно 10 января во время визита министра здравоохранения региона Михаила Ратманова. Сейчас в больнице уже работает офтальмоскоп, на …