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В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал

В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал

В четверг, 10 января, в Октябрьском районе Самары произошла авария с пострадавшими. 24-летний водитель Infiniti М25 ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Врубеля. По предварительной информации, напротив дома № 64б по Революционной парень не учел дорожные и погодные условия 
11 января 2019, 12:26
В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ

В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ

В этом году в областной детской больнице № 1 имени Ивановой появится аппарат МРТ, а также другое высокотехнологичное оборудование. Об этом стало известно 10 января во время визита министра здравоохранения региона Михаила Ратманова. Сейчас в больнице уже работает офтальмоскоп, на 
11 января 2019, 11:49
Второй путь на станции

Второй путь на станции "Алабинской" откроют в 2022 году

Второй путь на самарской станции метро "Алабинская" откроют только в 2022 году, сообщает метрополитен. Движение поездов по второму пути будет возможно только после завершения строительства перегонного тоннеля и камеры съездов, отмечают в компании. Напомним, "Алабинскую" открыли для пассажиров еще 
11 января 2019, 11:17
В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта

В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта

Городские власти Тольятти решили убрать отдельные полосы для движения маршрутных транспортных средств - автобусов на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на проспектах Степана Разина и Московском. С четверга, 10 января, сотрудники «Центра организации дорожного движения городского округа Тольятти» начали демонтаж соответствующих 
11 января 2019, 10:49
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

За прошлую неделю, с 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболели в Самарской области более 9,7 тысячи человек. Причем 4,7 тысячи из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами предыдущей недели, заболеваемость осталась практически на том же 
20 декабря 2018, 04:00
По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев

За неделю гриппом и ОРВИ заразились 9098 самарцев

За прошлую неделю, с 26 ноября по 2 декабря, в Самарской области зарегистрировали 9098 случаев ОРВИ и гриппа, причем 4440 пациентов - жители губернской столицы. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 3 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется 
5 декабря 2018, 03:33
Двойной удар: Самарцев атаковал гонконгский и свиной грипп

Двойной удар: Самарцев атаковал гонконгский и свиной грипп

В Самарской области за неделю гриппом и ОРВ заболело почти 8,7 тысячи человек, из них 4,3 тысячи – в Самаре, информирует региональное управление Роспотребнадзора.  Но по совокупному населению региона заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне.
 
В ведомстве провели лабораторный 

2 декабря 2018, 04:25
Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе резко выросла. С 19 по 25 ноября в в Самарской области заразились более 8,6 тысячи человек, в то время как за предыдущую неделю -  всего 7,7 тысячи. В областной столице число 
28 ноября 2018, 04:19
Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

В Самарской области на сегодняшний день более миллиона жителей региона, в том числе почти 300 тысяч детей вакцинированы от гриппа, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Прививочная кампания продолжается. Всего в область поступило 1 млн 600 тысяч доз препарата для 
16 ноября 2018, 11:07
В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

За прошлую неделю, с 5 по 11 ноября, в Самарской области зарегистрировали 7273 случая ОРВИ и гриппа. В том числе 3600 из них зафиксировали в Самаре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 12 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе 
14 ноября 2018, 01:11
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
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