Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы и ответы" 24 сентября в 19:10 на телеканале "ТЕРРА-РЕН ТВ".
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Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?
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20 сентября 2018, 10:28
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Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе
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20 сентября 2018, 05:53
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Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
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11 сентября 2018, 03:41
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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
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31 августа 2018, 03:56
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Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре
В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы …
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30 августа 2018, 04:36
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Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей
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7 августа 2018, 12:17
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25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти
На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.
Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача …
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24 апреля 2018, 11:05
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Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти
Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.
Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк …
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13 апреля 2018, 10:00