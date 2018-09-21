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Материалы по теме:

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

В областной столице могут раньше привычного срока включить отопление. По словам председателя городской думы Алексея Дегтева, если пониженная температура будет держаться более трех дней, в  домах и социальных объектах отопление начнет работать с 25-27 сентября. Тема обсуждалась в четверг, 20 
20 сентября 2018, 05:53
Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его  специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.

По 

11 сентября 2018, 03:41
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы 

30 августа 2018, 04:36
Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

На сегодняшний день в Самаре к новому отопительному сезону подготовлены 61% жилых домов. Об этом рассказали на рабочем совещании в городской администрации.

В этом году рабочие должны переложить 6457 погонных метров тепловых сетей на улицах Ново-Вокзальной, Кабельной, Теннисной, Стара-Загоре, 
7 августа 2018, 12:17
25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.

Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача 
24 апреля 2018, 11:05
Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.

Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк 

13 апреля 2018, 10:00
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