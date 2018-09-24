Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы и ответы" 24 сентября в 19:10 на телеканале "ТЕРРА-РЕН ТВ".
|
Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности
Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева …
|
24 сентября 2018, 04:25
|
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области
|
24 сентября 2018, 12:10
|
Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
|
21 сентября 2018, 05:27
|
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?
|
20 сентября 2018, 10:28
|
Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе
|
20 сентября 2018, 05:53
|
Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
По …
|
11 сентября 2018, 03:41
|
Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей
|
7 августа 2018, 12:17