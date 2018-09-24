Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области … 513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон