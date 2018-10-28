«Ох уж эта москитная сетка!»: В Отрадном 5-летний мальчик выпал с пятого этажа В Самарской области, с приходом теплой погоды, участились случаи выпадения детей из окон многоэтажных домов. Главной причиной бед почти всегда является элементарный недосмотр со стороны родителей: на окнах стоят москитные сетки, они создают у ребенка ложное представление о безопасности, но …