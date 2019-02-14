7 февраля в районе Жигулевской ГЭС за помощью к заместителю начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти Андрею Капунову обратился местный житель. Он рассказал, что везет в роддом свою дочь. Женщину нужно было доставить в больницу как можно скорее, но мужчина боялся потерять время, стоя в пробке.
Подполковник полиции мгновенно оценил ситуацию. Он попросил пересадить роженицу в патрульный автомобиль. После этого офицер, включив «мигалки», лично доставил женщину в роддом и передал медикам. Спустя пять часов, она родила мальчика.
На торжественной выписке Андрей Капунов поздравил молодую семью с пополнением и подарил счастливым родителям цветы и памятный подарок. Родители новорожденного поблагодарили руководство ГУ МВД России по Самарской области за своевременную помощь, оказанную сотрудником полиции и попросили его поощрить, сообщает пресс-служба регионального главка.
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