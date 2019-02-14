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Материалы по теме:

Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.

Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции 

14 февраля 2019, 11:50
15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ

15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ

В Самарской области на 11% превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. При этом он отмечает, что речь идет именно о регионе в целом. 

14 февраля 2019, 10:47
Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

К Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась жительница Самары Т. Она рассказала, что осталась сиротой, как и две ее сестры. Десять лет назад, в 1997 году девочек изъяли из семьи и поместили в детский дом, а 
14 февраля 2019, 07:49
В Тольятти пропала девочка 15 лет

В Тольятти пропала девочка 15 лет

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию только 12 февраля. Сообщается, что ее видели в последний раз у дома №18 по улице Ворошилова – это ее домашний адрес.
 
Приметы – на вид чуть старше возраста. Выглядит примерно на 16-17 

13 февраля 2019, 07:36
Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Сотрудники самарского управления ГИБДД просят жителей города помочь с поиском виновника ДТП. Все произошло 11 февраля на проспекте Масленникова. Водитель на неизвестном автомобиле ехал по дороге в сторону улицы Скляренко. В районе дома №8 под колесами легковушки оказалась 19-летняя девушка. 

13 февраля 2019, 02:59
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашелся школьник, который пропал полтора месяца назад. Напомним, что 16-летний Виталий Е. вышел из дома на улице Железнодорожной 26 декабря и не вернулся. С родными он связывался последний раз вечером того же дня. Полицейские искали его на чердаках, 
13 февраля 2019, 12:55
В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

Во вторник, 12 февраля, в Ставропольском районе под колесами машины оказался пешеход. В 13:00 63-летний водитель ехал на иномарке Hyundai Accent по селу Хрящевка. Он двигался по улице Ленина в направлении Кирова, когда внезапно сбил 68-летнюю женщину. На пострадавшей была 
13 февраля 2019, 11:48
Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. 

13 февраля 2019, 10:56
На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и 
13 февраля 2019, 08:21
В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ 
12 февраля 2019, 05:22
Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Вчера, 8 февраля, вечером в Самаре на улице Победы прошла акция "Трезвый водитель". Сотрудники ГИБДД выстроились свои патрульные машины около станции метро "Безымянка". Всех подряд водителей проверяли на алкогольное опьянение, пишет КП Самара.

«Несметное» количество патрульных авто и 
9 февраля 2019, 04:08
Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне, 7 февраля, в районе Постникова оврага в Самаре. В 14:10 28-летний водитель иномарки Chevrolet ехал по Ново-Садовой в сторону улицы Новомайской. По информации полицейских, в какой-то момент автомобилист не смог обеспечить контроль за 
8 февраля 2019, 04:37
Улицы Самары будет патрулировать мотовзвод полиции

Улицы Самары будет патрулировать мотовзвод полиции

25 июля его сотрудники пройдут первый инструктаж.
25 июля 2018, 03:30
Патрули ГИБДД будут выезжать только на ДТП с пострадавшими

Патрули ГИБДД будут выезжать только на ДТП с пострадавшими

На рынке автострахования грядет очередной коллапс. И на этот раз по инициативе ГИБДД. Так ситуацию охарактеризовали некоторые эксперты.
Новый приказ, касающийся оформления дорожно-транспортных происшествий, который сейчас разрабатывается федеральным МВД, предполагает, что патруль ГАИ будет выезжать только на аварии с пострадавшими. 

24 ноября 2016, 09:01
Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов

Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов

Усиленный патруль с 16 до 23 часов на улицах регионального центра будет вестись с четверга по воскресенье, такое решение принял начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. 17 марта он подписал очередные соглашения о сотрудничестве с руководителями 40 
17 марта 2015, 02:18
Самарские студенты получат 200 рублей в час за участие в ДНД

Самарские студенты получат 200 рублей в час за участие в ДНД

200 рублей в час за выход в патруль обещает платить студентам самарских вузов начальник главного управления МВД России по Самарской области Сергей Солодовников.
17 марта 2015, 11:11
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