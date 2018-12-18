1
14
12
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. 
18 декабря 2018, 12:34
При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму 

18 декабря 2018, 11:23
В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В понедельник вечером, 17 декабря, в областной столице произошла нестандартная авария. На пересечении улиц Пионерской и Чапаевской лоб в лоб столкнулись трамвай, следовавший по маршруту №15, и «Нива». Оба транспортных средства были повреждены, у отечественной машины разбита вся передняя часть. 
18 декабря 2018, 10:46
Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

16 декабря в Сызрани произошло ДТП с участием ребенка. 8-летний мальчик катался с горки в районе улицы Старая Слободка. Одна из поездок закончилась неудачно: парнишка на полном ходу врезался в проезжавший мимо автомобиль. В результате ДТП он получил незначительные травмы 
18 декабря 2018, 10:20
В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот 
18 декабря 2018, 08:01
В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами

В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами

В Тольятти разыскивают 17-летнего парня. Владислав Васильев примерно в 13:30 вышел из дома на улице Матросова в субботу, 15 декабря, и пропал. Со своими близкими подросток не связывался с того же вечера, последний раз звонил в 19:00.
 
На вид: 17 лет, 
17 декабря 2018, 02:09
Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик 
17 декабря 2018, 07:35
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Правоохранительные органы и волонтеры ищут бесследно исчезнувшую самарчанку Лину Сторожеву. 34-летняя женщина пропала еще 14 октября, но ее не могут найти до сих пор. Как сообщили родственники женщины, в тот день она должна была приехать к своей матери, но так 
12 декабря 2018, 04:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх