Правоохранительные органы и волонтеры ищут бесследно исчезнувшую самарчанку Лину Сторожеву. 34-летняя женщина пропала еще 14 октября, но ее не могут найти до сих пор. Как сообщили родственники женщины, в тот день она должна была приехать к своей матери, но так