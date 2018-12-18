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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. …
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18 декабря 2018, 12:34
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При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД
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18 декабря 2018, 11:23
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В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай
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18 декабря 2018, 10:46
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Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани
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18 декабря 2018, 10:20
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В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85
В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот …
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18 декабря 2018, 08:01
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В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами
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17 декабря 2018, 02:09
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Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин
В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик …
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17 декабря 2018, 07:35
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения
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12 декабря 2018, 04:39