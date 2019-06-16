|
Дурная привычка? В Тольятти повторно пропал 12-летний мальчик
В Тольятти пропал 12-летний Тимур Бекмаев. Как сообщает в своем паблике соцсети поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт”, мальчик ушел из дома в прошедший четверг и до сих пор не вернулся, а также не выходит на связь.
Согласно представленным ЛА …
|
26 мая 2019, 03:20
|
13-летний подросток пропал в Тольятти
|
3 мая 2019, 02:31
|
Найдена. Жива. В Тольятти нашли пропавшую вчера вечером 3-летнюю девочку
|
2 мая 2019, 12:01
|
Пропавшая самарская студентка в зеленом платье найдена живой
В Самаре нашли пропавшую 17-летнюю студентку. Об этом сообщают активисты «Лиза Алерт» в своем паблике ВК.
По версии общественников, 1 декабря примерно в 14:00 юная леди ушла из колледжа имени Ляпиной. Она исчезла, не выходила на связь с …
|
23 декабря 2018, 04:12
Мы Вам перезвоним!