Дурная привычка? В Тольятти повторно пропал 12-летний мальчик сообщает в своем паблике соцсети поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт”, мальчик ушел из дома в прошедший четверг и до сих пор не вернулся, а также не выходит на связь.



Согласно представленным ЛА … В Тольятти пропал 12-летний Тимур Бекмаев. Как, мальчик ушел из дома в прошедший четверг и до сих пор не вернулся, а также не выходит на связь.Согласно представленным ЛА