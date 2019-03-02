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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе
В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении …
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1 марта 2019, 05:55
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области
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1 марта 2019, 02:04
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До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области
Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.
Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – …
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1 марта 2019, 01:35
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии
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27 февраля 2019, 01:34
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В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка
Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень …
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17 февраля 2019, 02:29
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Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился
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12 февраля 2019, 11:31
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Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре
Сотрудники полиции нашли 12-летнего подростка, который пропал 13 февраля в Промышленном районе Самары. Как только поступило сообщение об исчезновении мальчика, на его розыск был направлен весь состав территориального подразделения. Правоохранители осмотрели места возможного нахождения парнишки, а также опросили его друзей …
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16 февраля 2018, 08:22
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В Тольятти найден пропавший 12-летний школьник
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30 января 2018, 03:57
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В Самаре строители ТЦ Incube проиграли суд химчистке
Поделили сферы влияния. После годовой судебной войны между химчисткой "Картель" и застройщиком "Эконсфера" последний поднял белый флаг. Напомним, компании, объединив усилия, строили торговый центр Incube. Возведя лишь одну очередь, хотя планировалось две, стройку остановили. Посчитав, что "Эконсфера" не выполнила условия …
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28 ноября 2012, 04:21
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