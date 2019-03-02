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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
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2 марта 2019, 10:09
В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении 
1 марта 2019, 05:55
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Поистине жуткая авария произошла утром, 1 марта в Красноярском районе Самарской области. Водитель «Ларгуса» ехал по самарской обводной дороге от Тольятти в сторону Казахстана. На втором километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка 

1 марта 2019, 02:04
До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.

Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – 
1 марта 2019, 01:35
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В среду, 27 февраля, в Советском районном суде областной столицы началось предварительное слушание уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в развращении 11-летней школьницы (на тот момент ей было 10 лет). По версии следствия, 26 и 27 февраля 
27 февраля 2019, 01:34
В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень 

17 февраля 2019, 02:29
Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Спасатели помогли школьнику, который пошел к другу в гости через Волгу. Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, 13-летний житель села Усолье Ставропольского района вечером вышел из дома и отправился к гости к своему приятелю в Тольятти через замерзшую Волгу. Через 
12 февраля 2019, 11:31
Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Полиция нашла 12-летнего подростка, которого искали в Самаре

Сотрудники полиции нашли 12-летнего подростка, который пропал 13 февраля в Промышленном районе Самары. Как только поступило сообщение об исчезновении мальчика, на его розыск был направлен весь состав территориального подразделения. Правоохранители осмотрели места возможного нахождения парнишки, а также опросили его друзей 

16 февраля 2018, 08:22
В Тольятти найден пропавший 12-летний школьник

В Тольятти найден пропавший 12-летний школьник

В Тольятти найден 12-летний подросток, пропавший в понедельник, 29 января. Как сообщалось ранее, в 14 часов он ушел из школы в Комсомольском районе и исчез. Сегодня днем подростка нашли. Мальчика уже вернули в семью.

«Как выяснили полицейские, в отношении 
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В Самаре строители ТЦ Incube проиграли суд химчистке

В Самаре строители ТЦ Incube проиграли суд химчистке

Поделили сферы влияния. После годовой судебной войны между химчисткой "Картель" и застройщиком "Эконсфера" последний поднял белый флаг. Напомним, компании, объединив усилия, строили торговый центр Incube. Возведя лишь одну очередь, хотя планировалось две, стройку остановили. Посчитав, что "Эконсфера" не выполнила условия 

28 ноября 2012, 04:21
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