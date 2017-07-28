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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело

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19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

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27 сентября 2016, 05:09
В Тольятти женщина родила ребенка в шалаше

В Тольятти женщина родила ребенка в шалаше

Сегодня утром тольяттинские медики выезжали к женщине, которая родила ребенка в лесу, сообщает портал «Волга-Ньюс». Это случилось в районе санатория «Лесное». Когда на место  приехала бригада скорой помощи, малыш уже родился.

По предварительной информации, младенец появился на свет 
21 июня 2016, 10:56
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