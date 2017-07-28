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Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"
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28 июля 2017, 02:27
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Под Самарой нашли оставленную кем-то жизнь
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27 июля 2017, 02:58
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Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре
Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.
Уголовное дело завели по статье …
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25 июля 2017, 10:13
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Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью
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24 июля 2017, 03:21
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Ребенок появился на свет посреди Волги
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25 мая 2017, 11:27
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Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом
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18 мая 2017, 08:20
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В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка
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17 мая 2017, 09:00
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Заживо погребенного младенца спасла собака в Китае
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16 мая 2017, 07:59
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После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко. Напомним, трагедия случилась 25 февраля. В медучреждение девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1, куда ранее ее с температурой привезла «скорая».
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20 апреля 2017, 12:40
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19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области
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27 сентября 2016, 05:09
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В Тольятти женщина родила ребенка в шалаше
Сегодня утром тольяттинские медики выезжали к женщине, которая родила ребенка в лесу, сообщает портал «Волга-Ньюс». Это случилось в районе санатория «Лесное». Когда на место приехала бригада скорой помощи, малыш уже родился.
По предварительной информации, младенец появился на свет …
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21 июня 2016, 10:56