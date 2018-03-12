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Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска
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11 марта 2018, 10:50
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Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины
Как уже рассказывала ТЕРРА, вчера, 10 марта, инициативная группа горожан сообщила в соцсетях о том, что в районе 116 километра на автостоянке были обнаружены клетки с брошенными медведями. Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
Сотрудники стоянки сообщили активистам, …
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11 марта 2018, 09:45
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Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары
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10 марта 2018, 03:30
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В Самаре появились лошади Пржевальского
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21 февраля 2018, 07:02
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В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке
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20 февраля 2018, 06:09
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Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани
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19 февраля 2018, 08:14
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СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре
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5 февраля 2018, 05:19
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В Самарской области преступники похитили 5-летнего малыша ради выкупа в 2 млн рублей
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24 января 2018, 04:24
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Самарские полицейские готовятся к сокращению штата
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10 января 2018, 08:00
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В Самарской области 19-летний руководитель магазина попался на мошенничестве
В Самарской области 19-летний управляющий магазином бытовой и электронной техники стал фигурантом уголовного дела о мошенничества. Факт махинаций задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности МУ МВД России «Сызранское».
Подозреваемый – житель Тольятти 1998 года рождения, руководитель магазина по продаже бытовой техники и …
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10 января 2018, 11:17
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Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья
Гималайский медведь вытащил карту памяти из автоматической фотокамеры в известном нацпарке Приморья «Земля леопарда». Об этой забавной истории рассказали отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу парка.
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27 октября 2017, 10:04
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Ошибся адресом: на Камчатке медведь забрел на городской рынок
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20 октября 2017, 05:19