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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска

Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска

Вчера, 10 марта, днем в Самаре на Волге проводилась необычная спасательная операция. В районе Вилоновского спуска около 14:30 под лед полностью провалилась белая лошадь. По словам очевидцев, ледовое покрытие не выдержало тяжелого веса красавицы.
 
Мужчина на санях, запряженных двумя 
11 марта 2018, 10:50
Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины

Умирающие от голода медведи, найденные под Самарой, принадлежат цирку из Украины

Как уже рассказывала ТЕРРА, вчера, 10 марта, инициативная группа горожан сообщила в соцсетях о том, что в районе 116 километра на автостоянке были обнаружены клетки с брошенными медведями. Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
 
Сотрудники стоянки сообщили активистам, 
11 марта 2018, 09:45
Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары

Четырех умирающих от голода цирковых медведей нашли на окраине Самары

В Куйбышевском районе на одной из автостоянок по улице Егорова самарские зоозащитники обнаружили четырех бурых медведей.  Клетки со зверями установлены на автоплатформы.
 
Сотрудники стоянки сообщили активистам, что животные живут здесь уже около двух месяцев. Периодически к ним приезжают люди, 
10 марта 2018, 03:30
В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского. Такое название этот редкий вид получил в честь известного русского путешественника, который первым описал его в пустынных степях Китая и Монголии, возвращаясь из второй экспедиции по Центральной Азии. Это лошадки с характерной вертикально стоящей гривой 

21 февраля 2018, 07:02
В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

На днях в поселке Пригородный Оренбургской области развернулась целая операция по поиску пропавшего северного оленя. Вернее, оленихи по кличке Снежка. Хозяйка Евгения Долгополова выпустила животное из вольера, чтобы оно погуляло, а вечером обнаружила, что копытное не вернулось.

Сначала женщина 
20 февраля 2018, 06:09
Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

В выходные стало известно об очередном случае нападения бродячих собак на человека. В этот раз все произошло в Сызрани. Мужчина шел по двору домов 21-23 по улице Локомобильной. Метрах в 50 от него была стая бродячих собак. По словам сызранца, 
19 февраля 2018, 08:14
СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

Следственный комитет и МВД сообщили официальные данные о ЧП в жилом доме на улице Димитрова в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», днем в понедельник, 5 февраля, в жилом доме на улице Георгия Димитрова, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Местный 
5 февраля 2018, 05:19
В Самарской области преступники похитили 5-летнего малыша ради выкупа в 2 млн рублей

В Самарской области преступники похитили 5-летнего малыша ради выкупа в 2 млн рублей

В Самарской области преступники похитили 5-летнего ребенка. С заявлением в кинельский отдел МВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что похищен ее сын 2013 года. По словам заявительницы, 5-летнего мальчика схватили неизвестные люди в медицинских масках и скрылись на автомашине темного 
24 января 2018, 04:24
Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Сокращение сотрудников МВД, которое после предновогоднего указа президента Владимира Путина формально началось с 1 января, коснется ГИБДД и ДПС. В целом по стране штат этих служб уменьшится на 10 тысяч единиц. В первую очередь будут ликвидированы вакансии, на которые не 

10 января 2018, 08:00
В Самарской области 19-летний руководитель магазина попался на мошенничестве

В Самарской области 19-летний руководитель магазина попался на мошенничестве

В Самарской области 19-летний управляющий магазином бытовой и электронной техники стал фигурантом уголовного дела о мошенничества. Факт махинаций задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности МУ МВД России «Сызранское».

Подозреваемый – житель Тольятти 1998 года рождения, руководитель магазина по продаже бытовой техники и 

10 января 2018, 11:17
Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья

Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья

Гималайский медведь вытащил карту памяти из автоматической фотокамеры в известном нацпарке Приморья «Земля леопарда». Об этой забавной истории рассказали отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу парка.
Сотрудники нашли неработающую камеру с открытым корпусом и наполовину выдернутой из устройства картой памяти, 

27 октября 2017, 10:04
Ошибся адресом: на Камчатке медведь забрел на городской рынок

Ошибся адресом: на Камчатке медведь забрел на городской рынок

Утром 20 октября в городе  Елизово на Камчатке имело место чрезвычайное происшествие. На местный рынок забрел бурый медведь, но поймать его не успели.
Кадры этого инцидента сейчас активно распространяются в интернете. Очевидцы с ужасом рассказывают, как через калитку рынка, возле 

20 октября 2017, 05:19
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