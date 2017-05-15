Воскресным вечером сызранские спасатели эвакуировали двух рыбаков. Это случилось недалеко от населенного пункта Бестужевка.
Волга в этом районе каждой весной широко разливается. Двое приятелей решили порыбачить на одном из островов, и отправились в путь на резиновой лодке. Неожиданно для мужчин ее пробило, и плавсредство ушло под воду.
К острову, на котором оказались отрезанные от «большой земли» рыбаки, направили спасательный катер. Операция завершилась уже ближе к полуночи.
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