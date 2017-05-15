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Бункер S

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Материалы по теме:

В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В пятницу, 12 мая, в районе 12 часов дня от администрации детского сада "Березка", расположенного в Центральном районе Тольятти, спасателям поступила информация об агрессивном поведении ворон. Как сообщается, они заклевали на глазах детей голубя и проявляли агрессию по отношению к 

12 мая 2017, 12:59
С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

В настоящее время уровень воды в Саратовском водохранилище в районе Самары составляет 31,6 метра. Это на 19 сантиметров выше средних значений, заверяют в Приволжском Гидрометцентре. По данным синоптиков, уменьшение объемов сброса воды на Жигулевской ГЭС начнется 12 мая и уровень 

11 мая 2017, 05:39
Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Как утверждают очевидцы из паблика «Новости Самары-Самара life» соцсети «ВКонтакте», 28-летний парень по неустановленной пока причине залез на перила балкона одной из девятиэтажек в районе пересечении 22 Партсъезда с Вольской.
 
Приехавшие на место вызова 
10 мая 2017, 10:48
Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
4 мая 2017, 07:50
Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Скоростное судно «Восход» сломалось в первые дни работы в новом сезоне. Напомним, суда такого типа курсируют по Волге по маршруту Самара – Сызрань.

По сообщению «Маленькой Сызрани», в воскресенье, 30 апреля, возникли проблемы с мотором - предположительно, отказала система 
2 мая 2017, 09:48
Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Сегодня, 22-го апреля, примерно в 11 утра в полицию поступила информация о странном мужчине, который бегает по самому краю крыши девятиэтажного дома №51 по улице Чернореченской. Очевидцы испугались за жизнь горожанина и обратились к стражам порядка, передает «Волга Ньюс»
 
22 апреля 2017, 04:11
По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской 
14 апреля 2017, 03:58
Зачем мордва поселилась на Волге

Зачем мордва поселилась на Волге

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в истории появлении мордвы в Поволжье. Специалисты говорят, что первых представителей этой национальности переселили насильственно в наши края татаро-монголы в 14-15 веках. Так же, как и русских. Захватчикам нужно было оседлое население по Волге, которое бы 

14 апреля 2017, 09:35
В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В воскресенье, 9 апреля, на Волге под Тольятти оторвало от берега льдину, на которой находились четверо рыбаков. Инцидент произошел в Ставропольском районе, на участке реки между селами Хрящевка и Висла. Льдину площадью четыре квадратных метра сносило к правому берегу Волги. 
10 апреля 2017, 09:35
Скандал в самарском рыболовстве

Скандал в самарском рыболовстве

Совещание, которое накануне провел в Самаре глава Росрыболовства Илья Шестаков, завершилось скандалом.
На собрание около 80 представителей отрасли из более чем 15 субъектов федерации пришли активисты из числа рыбаков-любителей. Рассказав о проблемах самарского рыбопромышленного комплекса, они обвинили руководителей рыбнадзора и 

15 февраля 2017, 01:33
На Волге у Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками

На Волге у Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками

В воскресенье, 23 октября, на Волге в районе Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками. Есть погибший, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

«Темное время суток, неблагоприятные погодные условия и самодельное плавсредство, не соответствующее волновому режиму, послужили причиной трагедии. Пренебрежительное отношение к 

24 октября 2016, 09:43
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