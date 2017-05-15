В воскресенье, 23 октября, на Волге в районе Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками. Есть погибший, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

«Темное время суток, неблагоприятные погодные условия и самодельное плавсредство, не соответствующее волновому режиму, послужили причиной трагедии. Пренебрежительное отношение к …