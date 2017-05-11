В России запустили электронную карту кладбищ. На сайте можно найти место захоронения человека по его имени, датам рождения и смерти. На сегодняшний день пока «оцифрованы» Санкт-Петербург и Ленинградская область. Создатели планируют собрать полную базу погостов страны. В проект включат не только обычные кладбища, но мемориалы и воинские захоронения. Новая карта поможет внести больше порядка в похоронное дело, позволит близким покойных в поисках могил. Электронная база станет также полезной для загсов, МВД и социальных сетей.
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В России появилась электронная карта кладбищ
Электронная база кладбищ, дающая возможность отыскать любое место захоронения, будет действовать в РФ. Соответствующее разрешение было подписано Роскомнадзором.
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11 мая 2017, 09:08
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В Самаре блогер нашел на заброшенном кладбище памятник с фотографией
Блогер Юрий Прокофьев пишет про небольшое забытое кладбище, расположенное в лесу неподалеку от поселка Управленческий. "Заброшено оно давно, земля на большинстве могил уже просела, деревянные кресты превратились в труху, а сквозь оградки проросли большие деревья. По некоторой информации, в …
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22 ноября 2016, 05:28
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В центре Самары при перекладке труб нашли человеческие черепа
Самарец Дмитрий Лявуков рассказал в "Фейсбуке", что на пересечении Ленинской и Льва Толстого нашли человеческие черепа. Страшную находку обнаружили во время перекладки трубопровода на месте старого кладбища. "Помню, как еще в 90-е копали на улице Братьев Коростелевых, потом по …
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7 октября 2016, 07:31
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В блогах: самарское кладбище домашних животных могут потревожить
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3 августа 2016, 05:58
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В Самаре ограничат движение транспорта по дороге на кладбище «Лесное»
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26 июля 2016, 10:09