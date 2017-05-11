3
05
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     8888888b.    .d8888b.   8888888888            888      
                     888  "Y88b  d88P  Y88b        d88P            888      
                     888    888         888       d88P             888      
 888  888   .d88b.   888    888       .d88P      d88P    88888b.   88888b.  
 888  888  d8P  Y8b  888    888   .od888P"    88888888   888 "88b  888 "88b 
 888  888  88888888  888    888  d88P"         d88P      888  888  888  888 
 Y88b 888  Y8b.      888  .d88P  888"         d88P       888 d88P  888  888 
  "Y88888   "Y8888   8888888P"   888888888   d88P        88888P"   888  888 
                                                         888                
                                                         888                
                                                         888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В России появилась электронная карта кладбищ

В России появилась электронная карта кладбищ

Электронная база кладбищ, дающая возможность отыскать любое место захоронения, будет действовать в РФ. Соответствующее разрешение было подписано Роскомнадзором.
Как отмечают в компании ООО «РусКладбища», реализующей этот проект, новшество позволит не только точно определить то или иное место захоронения, но и 

11 мая 2017, 09:08
В Самаре блогер нашел на заброшенном кладбище памятник с фотографией

В Самаре блогер нашел на заброшенном кладбище памятник с фотографией

Блогер Юрий Прокофьев пишет про небольшое забытое кладбище, расположенное в лесу неподалеку от поселка Управленческий. "Заброшено оно давно, земля на большинстве могил уже просела, деревянные кресты превратились в труху, а сквозь оградки проросли большие деревья. По некоторой информации, в 
22 ноября 2016, 05:28
В центре Самары при перекладке труб нашли человеческие черепа

В центре Самары при перекладке труб нашли человеческие черепа

Самарец Дмитрий Лявуков рассказал в "Фейсбуке", что на пересечении Ленинской и Льва Толстого нашли человеческие черепа. Страшную находку обнаружили во время перекладки трубопровода на месте старого кладбища. "Помню, как еще в 90-е копали на улице Братьев Коростелевых, потом по 
7 октября 2016, 07:31
В блогах: самарское кладбище домашних животных могут потревожить

В блогах: самарское кладбище домашних животных могут потревожить

Блогер Сергей Котельников предупреждает, что на "Орионе" в лесной зоне могут потревожить кладбище домашних животных. Там началась расчистка участка под линию электропередачи. Работы затрагивают и это кладбище: "Прошу всех передать по цепочке эту новость своим знакомым, которые упокоили там своих 
3 августа 2016, 05:58
В Самаре ограничат движение транспорта по дороге на кладбище «Лесное»

В Самаре ограничат движение транспорта по дороге на кладбище «Лесное»

Сегодня, 26 июля, с 10 до 16 часов ограничат движение транспорта по дороге на кладбище «Лесное», сообщает городская администрация. Речь идет об участке от съезда к спортивной базе «Чайка» до поворота на кладбище, указано в сообщении. Там проводятся работы по 

26 июля 2016, 10:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна