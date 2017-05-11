В Самаре блогер нашел на заброшенном кладбище памятник с фотографией пишет про небольшое забытое кладбище, расположенное в лесу неподалеку от поселка Управленческий. "Заброшено оно давно, земля на большинстве могил уже просела, деревянные кресты превратились в труху, а сквозь оградки проросли большие деревья. По некоторой информации, в … Блогер Юрий Прокофьевпро небольшое забытое кладбище, расположенное в лесу неподалеку от поселка Управленческий. "Заброшено оно давно, земля на большинстве могил уже просела, деревянные кресты превратились в труху, а сквозь оградки проросли большие деревья. По некоторой информации, в