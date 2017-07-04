Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Самары: двоих мужчин 38 и 52 лет, а также 40-летней женщины. По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области, они мошенническим путем получили от доверчивых жителей губернии 50 миллионов рублей. От действий предприимчивых граждан пострадал 531 человек, причем половина из них люди с ограниченными возможностями здоровья - с нарушением слуха.
По версии следствия, в период с 2012 года по декабрь 2014 года обвиняемые создали интернет-сообщество, представлявшее собой классическую «финансовую пирамиду». На своем сайте они обещали всем, кто вложит в структуру свои деньги ежемесячный доход в 20-30%. При этом участница группы - сама инвалид по слуху активно рекламировала общество среди глухонемых людей. Денежные средства вкладчиков перечислялись на карточки организаторам пирамиды, их родственникам, знакомым и тратились ими по своему усмотрению.
В результате следственных действий на имущество обвиняемых на сумму около 22 миллионов рублей наложен арест. 52-летнего мужчину заключили под стражу, потому что он скрывался от следствия в другой стране. Двух других фигурантов отпустили под подписку о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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