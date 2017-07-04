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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

Уголовное дело о жестоком убийстве самарской семьи решили закрыть, в связи со смертью обвиняемого. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась год назад, в Кировском районе. В дома на улице Советской нашли четыре трупа. Как установили следователи, погибшие 34-летний мужчина и 

30 июня 2017, 05:48
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
Самарские чиновники обложили данью детский сад

Самарские чиновники обложили данью детский сад

В Самаре из городского департамента образования уволили двоих сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела. Оба работали консультантами в отделе дошкольного образования. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, прошлой осенью чиновники потребовали от заведующей одного 

30 июня 2017, 11:58
Спрятал 20 миллионов: на директора «Тольяттинской птицефабрики» завели уголовное дело

Спрятал 20 миллионов: на директора «Тольяттинской птицефабрики» завели уголовное дело

Директор «Тольяттинской птицефабрики» пойдет под суд. Его дело уже передано на рассмотрение служителям Фемиды Ставропольского района отделом следственного управления Следственного комитета по Жигулевску. Как говорится в сообщении ведомства, в 2015-м году обвиняемый не перечислил в бюджет более 19 миллионов 729 

29 июня 2017, 03:23
Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Ленинский районный суд Самары огласил приговор директору компаний "Гелиос" и "Арго" Юлии Жильцовой. Женщину признали виновной в мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, она брала займы у населения под 78% годовых. Однако обещанных денег 125 вкладчиков так и не получили. Общий 

9 февраля 2017, 03:12
В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая 

30 декабря 2016, 04:59
Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет

Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет

Директора финансовых пирамид "Гелиос" и "Арго" Юлию Жильцову обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она брала займы у населения под 78 % годовых. На деле - ни процентов, ни основной суммы долга 125 вкладчиков так и не получили. Общий размер 

23 декабря 2016, 06:06
Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку

Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку

В прениях прокуратура предложила отправить директора самарской компании "Гелиос" Юлию Жильцову в колонию на 9 лет. Как уже рассказывала ТЕРРА, ее обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджер обманула 125 человек на 35 миллионов рублей. Обещала 78 % годовых в 

15 декабря 2016, 06:01
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